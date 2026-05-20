Ổn định lưới điện mùa nóng với công nghệ Grid Forming Huawei

Tháng 5 thường là giai đoạn cao điểm của mùa khô tại Việt Nam, khi nhiệt độ tăng cao, nhu cầu tiêu thụ điện lớn và hệ thống điện chịu nhiều áp lực hơn trong quá trình vận hành. Với các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn, đây cũng là thời điểm inverter phải hoạt động liên tục trong điều kiện nhiệt độ môi trường và bức xạ cao.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì sản lượng phát điện, mà còn đảm bảo hệ thống có khả năng vận hành ổn định khi lưới điện biến động.

Công nghệ tạo lưới Grid Forming trên inverter Huawei: Chủ động duy trì điện áp và tần số

Công nghệ Grid Forming trên hệ thống inverter Huawei cho phép thiết bị hoạt động như một nguồn phát áp chủ động. Thay vì chỉ phụ thuộc vào thông số sẵn có của lưới điện, inverter có thể chủ động thiết lập và duy trì điện áp, tần số ổn định hơn trong quá trình hòa lưới.

Với các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn, công nghệ Grid-forming giúp inverter vận hành ổn định hơn khi lưới điện có biến động. Khả năng giữ ổn định điện áp và tần số giúp giảm rủi ro ngắt kết nối, tối ưu thời gian phát điện và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình vận hành.

Nâng cao khả năng kiểm soát với hệ thống lưu trữ BESS

Khi kết hợp cùng inverter Huawei, BESS giúp nhà máy điện mặt trời kiểm soát tốt hơn dòng năng lượng trong những thời điểm sản lượng biến động hoặc lưới điện chịu tải cao. Điểm mạnh của BESS Huawei nằm ở cách tiếp cận an toàn theo nhiều lớp, từ cell pin đến toàn hệ thống. Smart String ESS được tích hợp cơ chế ngắt bảo vệ 5 cấp trong 5 mili giây, thiết kế thoát áp định hướng và công nghệ làm mát hybrid giúp hệ thống đạt hiệu suất sạc xả từ 91,3%.

Đối với chủ đầu tư, BESS giúp giảm rủi ro cắt giảm công suất, tăng khả năng kiểm soát sản lượng và bảo vệ an toàn cho hệ thống lưu trữ. Đây là yếu tố quan trọng để nhà máy điện mặt trời vận hành ổn định và khai thác hiệu quả hơn trong mùa cao điểm.

Hoa Nam Energy đồng hành cùng Huawei tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Hoa Nam Energy đồng hành cùng các dự án điện mặt trời xuyên suốt từ quá trình triển khai, giám sát và vận hành hệ thống. Với đội ngũ kỹ thuật chất lượng, Hoa Nam Energy hỗ trợ các nhà đầu tư khai thác hiệu quả các ưu điểm của hệ thống, đồng thời đảm bảo thiết bị được vận hành phù hợp với điều kiện thực tế của từng dự án.

Sự kết hợp giữa giải pháp năng lượng chất lượng Huawei và năng lực kỹ thuật của Hoa Nam Energy giúp các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn nâng cao độ ổn định, giảm rủi ro gián đoạn và duy trì hiệu quả vận hành trong mùa cao điểm.