Google tìm kiếm bằng AI có gì mới?

Gã khổng lồ công nghệ Google vừa đánh dấu bước chuyển mình lớn nhất trong lịch sử hơn 25 năm qua của công cụ Tìm kiếm bằng việc ra mắt các tác nhân AI (AI agents) thế hệ mới.

biệt hoàn toàn với mô hình tìm kiếm truyền thống - vốn chỉ phản hồi một lần khi có yêu cầu từ người dùng, các tác nhân thông tin này được thiết kế để hoạt động liên tục trong nền. Chúng có khả năng chủ động theo dõi, xử lý và hỗ trợ các nhiệm vụ dài hạn, giúp người dùng luôn nắm bắt được các biến động mới nhất về chủ đề quan tâm mà không cần phải thực hiện lại thao tác tra cứu mỗi ngày.

Google AI Agents giúp bạn theo dõi chủ đề yêu thích - từ sneaker mới của các vận động viên cho đến tin tức nóng - và gửi thông báo ngay khi có cập nhật. (Nguồn: Getty Images)

Về bản chất, công nghệ tác nhân mới đại diện cho bước phát triển tiếp theo của dịch vụ Google Alerts ra mắt từ năm 2003, nhưng sở hữu sức mạnh vượt trội hơn hẳn các thông báo văn bản đơn thuần. Thay vì chỉ cung cấp một danh sách các liên kết thô, các tác nhân AI này có khả năng tự động tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, phân tích bản chất cốt lõi của sự kiện, đối chiếu các luồng quan điểm trái chiều và đưa ra những nhận định có giá trị thực tiễn cao cho người dùng.

Ứng dụng thực tế của công nghệ này trải rộng trên nhiều lĩnh vực đời sống và công việc. Đối với các nhà đầu tư tài chính, họ có thể thiết lập một trợ lý thông tin chuyên biệt để giám sát thị trường chứng khoán, theo dõi biến động giá của các mã cổ phiếu cụ thể, tóm tắt các báo cáo tài chính định kỳ hoặc cảnh báo tức thì khi có dòng tin tức nóng hổi làm thay đổi xu hướng kinh tế.

Ngoài ra, người dùng phổ thông cũng có thể ứng dụng các tác nhân này vào các công việc hằng ngày như tự động theo dõi biến động giá vé máy bay cho kỳ nghỉ sắp tới, cập nhật diễn biến trực tiếp của các trận đấu thể thao, theo dõi thị trường bất động sản hay giám sát tình hình thời tiết và mật độ giao thông theo thời gian thực.

Để kích hoạt tính năng này, người dùng chỉ cần mở Chế độ AI (AI Mode) trong công cụ Tìm kiếm và nhập câu lệnh điều khiển trực tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ, với câu lệnh "Hãy cập nhật cho tôi thông tin về giá vé xem phim gần đây của tác phẩm ‘The Mandalorian và Grogu’", hệ thống sẽ tự động quét dữ liệu liên tục và gửi thông báo đẩy (push notification) ngay khi có thông tin mới xuất hiện.

Toàn bộ danh sách các chủ đề đang theo dõi sẽ được lưu trữ trong lịch sử Chế độ AI để người dùng dễ dàng quản lý, hiệu chỉnh chuyên sâu hoặc tắt cảnh báo khi không còn nhu cầu.

Bên cạnh các tác nhân thông tin, Google cũng giới thiệu giao diện "hộp tìm kiếm thông minh" được thiết kế lại toàn diện nhằm tối ưu hóa cho các câu lệnh dài có tính chất hội thoại. Hệ thống gợi ý truy vấn mới được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo sẽ vượt xa tính năng tự động hoàn thành (autocomplete) truyền thống, giúp người dùng dễ dàng định hình các nội dung tìm kiếm tinh tế và chuẩn xác theo đúng ngữ cảnh thực tế.

Theo thông báo từ hãng, hệ thống trợ lý thông tin thông minh này sẽ chính thức được đưa vào vận hành từ mùa hè năm nay. Trong giai đoạn đầu, Google sẽ triển khai thử nghiệm tính năng này cho nhóm người dùng đăng ký gói dịch vụ Google AI Pro và Ultra tại thị trường Hoa Kỳ, trước khi tiến hành tối ưu hóa ngôn ngữ để mở rộng làn sóng công nghệ mới này sang các quốc gia và thị trường khác trên thế giới.