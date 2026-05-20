Bắt ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh trong vụ án ma túy ở TP.HCM

Ngày 20/5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam 71 bị can để điều tra các hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong số các bị can có ông Đinh Long Nhật (59 tuổi, ca sĩ Long Nhật) và ông Sơn Ngọc Minh (36 tuổi, cựu thành viên nhóm nhạc V.Music). Cả hai bị khởi tố về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo Công an TP.HCM, qua điều tra vụ án “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn thành phố trong quý I năm nay, Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện thêm nhiều đối tượng liên quan cần tiếp tục truy xét, mở rộng điều tra.

Từ đó, Phòng PC04 xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng. Trong đó, 71 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về các hành vi liên quan ma túy; 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội, gồm ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh.

Công an TP.HCM cho biết việc xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện, điều tra và xử lý theo quy định.