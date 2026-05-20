Hiện trạng loạt dự án chống ngập ở nội đô Hà Nội trước hạn về đích 30/5
Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ thi công loạt dự án chống ngập khẩn cấp, dự kiến tháo dỡ toàn bộ rào chắn trước 30/5 để giảm úng ngập nội đô.
Video: Hiện trạng loạt dự án chống ngập khẩn cấp ở nội đô Hà Nội
Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho biết đang tăng cường kiểm tra hiện trường, yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu tháo dỡ toàn bộ rào chắn trước ngày 30/5. Trước đó, ngày 16/5, các đơn vị thi công đã tháo dỡ 3 điểm rào chắn trên các tuyến phố Tràng Thi, Phan Chu Trinh và Lý Thái Tổ, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm.
Đáng chú ý, dự án bể ngầm chống ngập chợ Hàng Da đã hoàn thành trong đêm 18/5, sau nhiều tháng triển khai thi công.
Việc hoàn thành sớm công trình được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng úng ngập kéo dài nhiều năm tại khu vực trước chợ Hàng Da và nút giao Đường Thành – Bát Đàn – Phùng Hưng – Nhà Hỏa, đồng thời góp phần cải thiện giao thông khu vực phố cổ.
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 18,2 tỷ đồng, là một trong hai bể ngầm chống ngập khẩn cấp được TP Hà Nội phê duyệt triển khai.
Ghi nhận tại phố Quang Trung, các hạng mục thi công cống hộp đang được đẩy nhanh tiến độ, phạm vi rào chắn cũng dần được thu hẹp.
Dự án cống ngầm chống ngập tại Công viên Thống Nhất hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, dự kiến tháo dỡ rào chắn và hoàn thành thi công vào ngày 25/5.