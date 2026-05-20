Đảo Ngọc hội tụ các tiêu chí, được giới đầu tư Hà Nội và Đà Nẵng săn đón

Đảo Ngọc chạm đúng “khẩu vị” của dòng tiền Hà Nội và Đà Nẵng

Theo thống kê giao dịch đến ngày 18/5, khách hàng Hà Nội chiếm tới 49% tổng lượng ký hợp đồng mua bán tại Vinhomes Hải Vân Bay, khách hàng Đà Nẵng đứng thứ hai với 24%. Bức tranh này phản ánh xu hướng dòng tiền lớn đang tập trung mạnh vào Tây Bắc Đà Nẵng ngay từ giai đoạn đầu hình thành.

Đảo Ngọc hút mạnh nhà đầu tư Hà Nội, Đà Nẵng nhờ hội tụ đúng “khẩu vị”để đầu tư.

Nhiều năm qua, nhà đầu tư Hà Nội luôn nổi tiếng với khẩu vị “đi trước chu kỳ”, ưu tiên những thị trường còn ở giai đoạn đầu tăng trưởng nhưng sở hữu nền tảng hạ tầng đủ mạnh để tạo ra bước nhảy giá trị trong tương lai.

Trong khi đó, nhờ lợi thế “sân nhà”, giới đầu tư Đà Nẵng hiểu rất rõ quy luật tăng giá của bất động sản ven biển. Những người từng chứng kiến sự chuyển mình của Sơn Trà, Mỹ Khê hay tuyến biển Võ Nguyên Giáp đều hiểu rằng, ở đâu xuất hiện hạ tầng chiến lược, du lịch cao cấp và dòng khách quốc tế, ở đó bất động sản sẽ được tái định giá mạnh mẽ.

Đảo Ngọc sở hữu vị trí tâm điểm cực tăng trưởng Tây Bắc Đà Nẵng, hưởng lợi từ siêu cảng Liên Chiểu cách đó khoảng 6 - 7km, Khu thương mại tự do FTZ và Trung tâm tài chính quốc tế. Giới đầu tư xem đây là “tọa độ cuối cùng” còn sở hữu dư địa tăng trưởng lớn tại Đà thành.

Trong khi các tọa độ ven biển như Sơn Trà hay Ngũ Hành Sơn đã xác lập mặt bằng giá cao với nhiều vị trí đạt 120 - 350 triệu đồng/m2 thì Đảo Ngọc chỉ từ khoảng 79 triệu đồng/m2. Mức giá này được đánh giá đang ở “vùng trũng” so với tiềm năng tăng trưởng dài hạn của khu vực.

“Sau khi đặt bút ký và trở thành chủ nhân của sản phẩm tại Đảo Ngọc, tôi thấy mình quá may mắn vì giá rất phù hợp với tiềm lực tài chính. Với tầm 7-8 tỷ cho mảnh đất thổ cư ở Đà Nẵng, bạn sẽ chẳng thể có được những tiện ích và cảnh quan như thế này. Đến giờ mình thấy đây là một quyết định sáng suốt”, anh Võ Văn Dương (Đà Nẵng) đưa ra so sánh.

Anh Võ Văn Dương tại sự kiện giới thiệu Đảo Ngọc, chia sẻ niềm tin với quyết định sở hữu ngay từ giai đoạn đầu.

Đó cũng là lý do nhiều nhà đầu tư đánh giá việc sở hữu Đảo Ngọc ở giai đoạn F0 chính là chiến thuật “đi trước một bước” để nắm giữ biên độ tăng trưởng lớn nhất trước khi hạ tầng tỷ đô tái định giá toàn khu vực.

“Khách hàng đã chờ 10 năm để sở hữu một bất động sản mặt biển sở hữu lâu dài tại Đà Nẵng. Vì vậy, khi Đảo Ngọc ra mắt với mức giá dễ tiếp cận, nhiều quỹ căn đẹp nhanh chóng hết hàng. Có những quỹ căn hot về vị trí, số lượng cực kỳ giới hạn thì tỷ lệ cạnh tranh phải nói là rất khốc liệt”, ông Đỗ Trung Thành, đại diện Minh Minh Group, chia sẻ.

Với tỷ lệ hấp thụ lớn trong thời gian ngắn, nhiều quỹ căn đẹp tại Đảo Ngọc đã hết hàng.

Đi trước một bước nắm biên độ tăng trưởng lớn nhất tại Đảo Ngọc

Theo các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm, biên độ tăng giá lớn nhất thường thuộc về giai đoạn đầu khi hạ tầng bắt đầu hình thành.

Với Đảo Ngọc, tiềm năng tăng trưởng không nằm trên giấy. Dự án đang cho thấy tốc độ triển khai vượt trội khi 502 căn hoàn thiện nội thất, tổ hợp VinWonders và resort 5 sao, công viên Bách Thảo, công viên Đảo Ngọc dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

“Đây là quỹ sản phẩm hiếm hoi sở hữu vị thế ven biển, pháp lý lâu dài và hệ sinh thái quy mô lớn. Với tốc độ phát triển hạ tầng và tiến độ xây dựng thần tốc, mặt bằng giá khu vực có thể bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh, thậm chí nhân đôi trong vài năm tới”, ông Nguyễn Đức Anh - Phó Giám đốc dự án của SSM Group cho biết.

Hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, tiến độ xây dựng nhanh chóng là cơ sở để giá trị Đảo Ngọc bật tăng.

Cơ hội đi trước chu kỳ tại Đảo Ngọc càng trở nên hấp dẫn hơn nhờ chính sách tài chính được đánh giá là “tốt nhất lịch sử”. Khách hàng được hưởng mức lãi suất cố định tối đa chỉ 6%/năm trong 5 năm - tương đương “60 tháng thảnh thơi” để sở hữu sớm siêu phẩm đầu tư. Đặc biệt, với quỹ căn thô, chính sách giãn tiến độ xây dựng tới 18 tháng càng gia tăng dư địa linh hoạt cho người mua.

“Dự án này có chính sách bán hàng cực kỳ tốt. Mình chỉ cần vào tiền khoảng 30%, và được ân hạn nợ gốc, hưởng lãi suất thấp lên đến 5 năm. Trong thời gian đó mình đã có thể vận hành để có dòng tiền, sau 5 năm mới bắt đầu vào tiền tiếp”, anh N.T.Vũ, nhà đầu tư TPHCM, phân tích.

Với nhiều nhà đầu tư, giai đoạn hiện nay là cơ hội sở hữu Đảo Ngọc trước khi toàn bộ tiềm năng khu vực được phản ánh vào mức giá.

“Dự án vẫn đang ở giai đoạn đầu với nhiều chính sách tốt dành cho khách hàng tiên phong. Đây cũng là thời điểm dư địa tăng trưởng và cơ hội lựa chọn những quỹ căn đẹp còn rất lớn, vì vậy nhà đầu tư nên vào sớm ngay từ bây giờ để không bỏ lỡ cơ hội có một không hai này”, ông Phước Trường, Giám đốc Vietnam Land nhận định.