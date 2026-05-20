Cứu thành công hai cụ ông bị nhồi máu não cấp trong vòng 60 phút nhập viện

Sáng 20/5, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng thông tin các bác sĩ khoa Nội tổng hợp của bệnh viện vừa liên tiếp cấp cứu thành công hai người bệnh lớn tuổi bị nhồi máu não cấp bằng phương pháp tiêu sợi huyết.

Trường hợp đầu tiên là cụ ông N.C. (85 tuổi, trú xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi). Sáng 17/5, sau khi đi tập thể dục về, cụ C. thấy mệt lả, yếu hẳn nửa người bên trái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã nhanh chóng đưa cụ đến Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cấp cứu.

Hai cụ ông đột quỹ não được cấp cứu kịp thời. (Ảnh: Bùi Huân)

Người bệnh nhập viện lúc 7h15 cùng ngày trong tình trạng yếu liệt nửa người. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khởi động quy trình cấp cứu đột quỵ khẩn cấp. Chỉ trong chưa đầy 60 phút, người bệnh đã được hoàn tất các xét nghiệm lâm sàng, chụp CT sọ não và tiến hành truyền thuốc tiêu sợi huyết.

Chỉ một ngày sau (18/5), khoa Nội tổng hợp tiếp tục tiếp nhận ca đột quỵ thứ hai là cụ ông L.Ng.Th. (71 tuổi, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Cụ Th. khởi phát triệu chứng yếu nửa người bên trái kèm theo méo miệng tại nhà.

Tương tự như ca trước đó, các bác sĩ đã khẩn trương đánh giá tình trạng, làm các xét nghiệm cần thiết và áp dụng liệu pháp tiêu sợi huyết ngay trong "thời gian vàng", giúp làm tan cục máu đông và tái thông mạch máu não cho người bệnh. Đến ngày 20/5, sau 3 ngày được can thiệp tiêu sợi huyết cấp cứu, sức khỏe của hai người bệnh đều tiến triển tốt, đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực tại khoa Nội tổng hợp. Tình trạng yếu liệt đã được cải thiện rõ rệt, hai người bệnh đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định và đã có thể vận động trở lại.

BSCKI. Lê Thị Thanh Tâm, Chuyên khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, nhấn mạnh trong cấp cứu đột quỵ, cửa sổ vàng để sử dụng thuốc tiêu sợi huyết mang lại hiệu quả cao nhất là trong vòng 4,5 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng lúc mang ý nghĩa sống còn đối với người bệnh.

"Khuyến cáo đến người dân cần ghi nhớ quy tắc nhận diện sớm đột quỵ (FAST) bao gồm: Khuôn mặt bị mất cân xứng, méo miệng; yếu liệt tay chân; ngôn ngữ bất thường, nói đớ hoặc không nói được. Khi người thân có một trong các dấu hiệu trên, cần lập tức gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ gần nhất. Tuyệt đối không mất thời gian chờ đợi người bệnh tự phục hồi, không tự ý cạo gió, chích máu hay dùng các loại thuốc truyền miệng tại nhà để tránh đánh mất cơ hội vàng cứu sống người bệnh", bác sĩ Tâm lưu ý.