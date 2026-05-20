Khởi tố chủ hộ bán giày dép giả nhãn hiệu nổi tiếng, thu lợi hơn 1 tỷ đồng

Ngày 20/5, Công an TP.HCM khởi tố Nguyễn Trần Việt Hoàng vì buôn bán hơn 1.400 đôi giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Theo Công an TP.HCM, thực hiện mệnh lệnh cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn của Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm bán hàng của Hộ kinh doanh K.W Sneaker tại các địa chỉ: 203/17 Huỳnh Văn Nghệ, phường An Hội Tây; 813 Quang Trung, phường An Hội Tây và 640 Trường Chinh, phường Tân Bình, TP.HCM.

Các cơ sở trên do Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993, thường trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) làm đại diện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1.412 đôi giày, dép giả mạo các nhãn hiệu “Nike”, “Adidas”, “New Balance” và “Onitsuka Tiger”, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 3,37 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận bắt đầu kinh doanh giày, dép giả mạo nhãn hiệu từ tháng 2/2023 đến nay. Số hàng hóa này được mua từ các hội nhóm trực tuyến, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo lời khai, Hoàng biết rõ đây là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng vẫn kinh doanh do giá rẻ, dễ tiêu thụ và mang lại lợi nhuận cao. Từ trước đến nay, Hoàng đã bán hàng nghìn đôi giày, dép giả, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra địa điểm bán hàng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM cảnh báo, hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn ảnh hưởng uy tín của các thương hiệu chính hãng và sẽ bị xử lý nghiêm.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người tiêu dùng không mua, sử dụng hàng giả, hàng nhái vì giá rẻ. Khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, người dân cần thông báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.