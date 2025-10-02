Thu giữ hơn 1.000 sản phẩm thời trang nghi giả thương hiệu nổi tiếng ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đồng loạt ra quân, kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh tại khu vực xung quanh chợ Hàn, phường Hải Châu – địa bàn tập trung đông khách du lịch, tiềm ẩn nhiều vi phạm.

Hơn 1.000 sản phẩm nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. (Ảnh: C.A)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở này kinh doanh nhiều mặt hàng thời trang (quần áo, giày dép, túi xách...) nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Đáng chú ý, các đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi như cất giấu hàng vi phạm ở tầng trên, còn tầng dưới bày bán hàng lưu niệm – hàng trong nước; có cửa hàng đóng cửa nhưng cho nhân viên dùng điện thoại, máy tính bảng để mời chào, sau đó dẫn khách lên tầng trên mua bán trái phép.

Kết quả, Phòng Cảnh sát Kinh tế thu giữ hơn 1.000 sản phẩm các loại, nghi vấn vi phạm về nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với trị giá ước tính trên 1 tỷ đồng.

Toàn bộ tang vật đã được lập biên bản, tiếp tục xác minh, xử lý.