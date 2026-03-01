Thị trường phòng trọ cho thuê ở TP.HCM sôi động dịp đầu năm

Sau Tết Nguyên đán, nhiều học sinh, người lao động đổ xô đi tìm nhà trọ để bắt đầu công việc, học tập. Tuy nhiên việc tìm kiếm không hề dễ.
Chị Nguyễn Mỹ Dung (ngụ đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung) cho biết, chị đang vất vả đi tìm nhà trọ để ở cùng 5 người bạn của mình. Yêu cầu của chị là nhà phải có tối thiểu 3 phòng ngủ và giá không quá 15 triệu đồng/tháng. Nhưng tìm suốt 1 tuần vẫn chưa có nhà ưng ý.
Theo chị Dung, nguyên nhân là nhiều nhà trọ quá cũ, xuống cấp, một số căn khác lại không có chỗ để xe. Những căn phù hợp thì giá lại quá cao. Chị đã xem khoảng 7-8 căn nhưng vẫn chưa "chốt” được.
"Tôi với các bạn chia nhau đi tìm nhà trọ ở khu vực quận Bình Thạnh (cũ) nhưng chưa tìm ra. Hiện nay, tìm phòng trọ rất khó vì lượng cầu lớn. Những căn nhà trọ sạch đẹp, giá phải chăng thì đều đã có người thuê”, chị Dung nói.
Tương tự, anh Trần Văn Tuấn cũng đang đi tìm phòng trọ để ở cùng em trai với nhu cầu đặt ra là diện tích khoảng 25-30 m² ở khu vực quận Phú Nhuận (cũ), giá thuê quanh mức 4-5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, việc tìm nhà trọ sau Tết đang rất khó khăn.
"Tôi tìm suốt 2 tuần liền chưa có căn nhà nào ưng ý. Được một vài căn phù hợp thì bị người khác đặt cọc trước mất rồi. Chủ nhà đều nói là khách đã tìm và chốt thuê từ trước Tết”, anh Tuấn than.
Ông Lê Mạnh Hà, ngụ đường Tô Hiến Thành (phường Hòa Hưng) cho hay, gia đình ông có hơn 20 phòng trọ cho thuê đều đã kín người ở. Mỗi phòng có giá thuê 4-6 triệu đồng. Người thuê chủ yếu là nhân viên văn phòng, nhân viên ngân hàng và sinh viên ở cùng nhau.
Ông Hà đánh giá, kể từ trước Tết Nguyên đán, nhu cầu tìm nhà trọ của người dân đã bắt đầu sôi động. Đến sau Tết, việc tìm nhà trọ vẫn tiếp tục rộn ràng. Do hết phòng nên ông đều từ chối người thuê mới.
Cũng như ông Hà, gia đình bà Sáu Lệ ở đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Nhiêu Lộc) có 7 phòng cho thuê cũng đều kín chỗ. Trước Tết, nhà trọ của bà Lệ có 1 phòng trống, nhưng 3 ngày sau đã có người đến đặt cọc, thuê phòng. Điều này cho thấy, nhu cầu về nhà trọ tại khu vực trung tâm TP.HCM là rất lớn. Tỷ lệ lấp đầy luôn cao.
Chị Nguyễn Ngọc Hương, môi giới nhà trọ tại khu vực phường Phú Nhuận, phường Nhiêu Lộc thông tin, nhu cầu tìm nhà trọ của người dân đầu năm 2026 đã tăng mạnh. Trong 2 tháng đầu năm, chị đã “chốt” thành công khoảng 15 nhà trọ cho khách ký hợp đồng lâu dài.
Theo chị Hương, nhu cầu tìm nhà trọ của người dân đã tăng khoảng 20-30% so với hồi đầu năm trước. Khu vực quận Phú Nhuận cũ, quận Bình Thạnh cũ, quận 3, quận 10 cũ là những nơi được người thuê trọ quan tâm nhất. Đây là những khu vực có vị trí đắc địa, sát trung tâm TP.HCM nên di chuyển thuận tiện.
Dữ liệu nghiên cứu của nền tảng công nghệ PropertyGuru cũng cho thấy, đầu năm 2026, mức độ quan tâm bất động sản tại TP.HCM có sự tăng trưởng, đặc biệt là phân khúc phòng trọ cho thuê có lượng tìm kiếm tăng 130% so với tháng 1/2025. Các loại hình cho thuê khác như chung cư tăng 52%, nhà riêng cho thuê cũng tăng 50%.
Thị trường TP.HCM (cũ) trong tháng 1 ghi nhận sự gia tăng về nhu cầu thuê. Mức độ quan tâm đối với bất động sản cho thuê tại đây tăng 60%, trong khi lượng tin đăng cũng tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025.
“Xu hướng này phản ánh tính chu kỳ của thị trường khi người dùng tích cực tìm kiếm không gian sống mới ngay từ những tuần đầu năm. Tuy nhiên, thay vì tăng trưởng đồng đều, dòng tiền và nhu cầu tìm kiếm đang tập trung chủ yếu vào các phân khúc nhà ở phổ thông phục vụ nhu cầu thực của đại đa số người dân”, đại diện đơn vị nghiên cứu chia sẻ.
PropertyGuru nhận định, thị trường bất động sản nói chung bước vào năm 2026 với nhiều tín hiệu khả quan từ nền kinh tế vĩ mô. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9%, lượng doanh nghiệp đăng ký mới và quay lại hoạt động tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này phần nào thể hiện sự nhộn nhịp của hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy nhu cầu về chỗ ở tại các đô thị lớn.
Còn theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), trước bối cảnh giá nhà liên tục tăng vượt xa khả năng tài chính của phần lớn người dân, một bộ phận lớn người trẻ đang dần từ bỏ kỳ vọng sở hữu nhà riêng và chuyển sang thuê nhà lâu dài.
VARS IRE khuyến cáo, Nhà nước cần có chính sách đồng bộ nhằm kiểm soát giá nhà ở mức hợp lý, mở rộng nguồn cung nhà giá phải chăng, hỗ trợ tài chính cho người trẻ mua nhà, đồng thời kết hợp các biện pháp khuyến khích kết hôn và sinh con, bảo đảm nền tảng nhân khẩu học ổn định cho phát triển bền vững.