Thu phí 5 đoạn cao tốc Bắc-Nam từ ngày mai 2/3

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, 5 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2027 - 2020 được đầu tư bằng vốn ngân sách sẽ bắt đầu thu phí gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Hỗ trợ xử lý kỹ thuật 24/7 tại trạm thu phí

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết, để công tác thu phí trong thời gian đầu diễn ra thuận lợi, hỗ trợ kịp thời người tham gia giao thông và bảo đảm giao thông thông suốt tại các cửa ngõ ra vào cao tốc, Cục đã yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí là Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC), Công ty TNHH Thu phí tự động VETC và Liên danh ETC-VETC-VDTC-EPAY bố trí nhân sự trực hướng dẫn tại hiện trường và hỗ trợ xử lý kỹ thuật ở tất cả các trạm thu phí trên 5 tuyến cao tốc.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã thành lập tổ điều hành thu phí đường bộ cao tốc đầu tư công để điều phối và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong giai đoạn đầu triển khai, đảm bảo công tác thu phí đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch và bố trí cán bộ đảm bảo trực 24/7 nhằm kịp thời hướng dẫn phương tiện, xử lý các sự cố kỹ thuật hoặc tình huống phát sinh tại đầu ra của các trạm thu phí và đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí.

Cục cũng đã đề nghị Cục CSGT phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc như tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông tại khu vực các trạm thu phí, nút giao ra, vào tuyến cao tốc; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã chấp thuận mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến cao tốc: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Đây là cơ sở để triển khai thu phí các tuyến cao tốc này bắt đầu từ 2/3/2026.

2 mức phí cho 5 nhóm xe

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, thực hiện công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam, sẽ có 2 mức thu phí cho 5 nhóm xe:

Mức 1: Đơn giá cho các nhóm xe theo thứ tự 1.300 đồng/km, 1.950 đồng/km, 2.600 đồng/km, 3.250 đồng/km, 5.200 đồng/km.

Mức 2: Đơn giá cho các nhóm xe theo thứ tự 900 đồng/km, 1.350 đồng/km, 1.800 đồng/km, 2.250 đồng/km, 3.600 đồng/km.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 có chiều dài tính phí thực tế hơn 61 km, mức phí cao nhất với xe nhóm 1 (xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt chở khách công cộng) là 54.909 đồng; mức phí cao nhất với xe nhóm 5 (xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở container 40 feet trở lên) là 219.636 đồng.

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn có chiều dài tính phí hơn 45 km, sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 40.516 đồng, xe nhóm 5 là 162.065 đồng.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu chiều dài tính phí hơn 50 km, sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 45.405 đồng, xe nhóm 5 là 181.620 đồng.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài tính phí hơn 100 km, sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 90.555 đồng, xe nhóm 5 là 362.225 đồng.

Còn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là đường cao tốc có 4 làn xe đầy đủ (4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục) nên mức phi là 1.300 đồng/km. Với chiều dài tính phí 99 km, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 128.700 đồng, xe nhóm 5 là 518.800 đồng.

Căn cứ số quãng đường các phương tiện lưu thông thực tế trên cao tốc, chủ phương tiện sẽ bị trừ số tiền tương ứng.