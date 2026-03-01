Điện thoại phát nổ cứu sống một người khỏi nanh vuốt chó dữ

(VTC News) -

Câu chuyện hy hữu này xảy ra tại Cascavel, thuộc bang Paraná, Brazil. Chàng thợ máy trẻ Reinaldo đang trên đường đi làm thì bị hai con chó lớn tấn công.

Thông thường, việc điện thoại phát nổ khi đang để trong túi không bao giờ được coi là điều tốt lành, nhưng trong một số tình huống đặc thù, sự cố này lại có thể trở thành "pha cứu nguy" ngoạn mục. Reinaldo khẳng định rằng anh còn sống được đến tận bây giờ hoàn toàn là nhờ điện thoại bất ngờ nổ ngay trong túi quần.

Reinaldo may mắn thoát chết nhờ điện thoại phát nổ trong túi quần.

Khi bị hai con chó lớn chặn đường trên đường đi bộ đến nơi làm việc vào đầu tháng 2, Reinaldo chưa kịp nhận ra mức độ nguy hiểm thì chúng đã lao vào tấn công. Người đàn ông tội nghiệp phải vật lộn với những con vật hung dữ để giành giật sự sống.

Reinaldo nhớ lại rằng một trong hai con chó đã lao đến cắn vào vùng cổ của anh. Khi anh đánh trả, nó quay sang cắn vào chân nhưng lại ngoạm trúng chiếc điện thoại trong túi quần, khiến viên pin phát nổ ngay lập tức. Dù nổ điện thoại là sự cố nguy hiểm nhưng chính nó đã cứu mạng anh.

Vụ nổ làm cháy chiếc quần đùi và gây bỏng chân chàng thợ máy trẻ, nhưng tiếng động và sức nóng bất ngờ cũng khiến hai con chó hung hãn giật mình kinh sợ. Khoảnh khắc này giúp Reinaldo có thêm thời gian quý giá để tháo chạy và gọi cảnh sát cầu cứu. Đáng chú ý, chiếc điện thoại này mới chỉ được anh mua và sử dụng vỏn vẹn 20 ngày.

Chiếc điện thoại phát nổ kịp thời cứu chủ nhân.

Người đàn ông Brazil quyết định không khởi kiện chủ nhân của những con chó. Lý do là phía chủ nuôi đã trực tiếp xin lỗi, đồng thời cam kết sẽ trả toàn bộ chi phí điều trị y tế cũng như bồi thường chiếc điện thoại mới cho anh.

Vụ việc trên không chỉ là câu chuyện hy hữu về sự may mắn, mà còn là hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của người nuôi chó, đặc biệt là các giống chó lớn có bản năng hung dữ. Việc thả rông vật nuôi tấn công người khác không chỉ gây ra tổn thương thể chất và tinh thần nghiêm trọng cho nạn nhân, mà còn đẩy chính chủ nuôi vào những rắc rối pháp lý và gánh nặng tài chính.

Chủ sở hữu cần tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn như dùng rọ mõm, dây xích khi để các giống chó hung dữ ra nơi công cộng. Sự lơ là trong phút chốc cũng có thể dẫn đến thảm kịch.