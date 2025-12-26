Xua chó dữ tấn công người vô tội

(VTC News) -

Video ghi lại hình ảnh chó tấn công người phụ nữ

Ngày 26/12, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Hồng Vân (Hà Nội) cho biết, chính quyền xã giao công an điều tra, xử lý nghiêm vụ chó dữ lao vào đám đông, tấn công người phụ nữ.

"Hôm qua, công an xã mời chủ chó đến làm việc và báo cáo sơ bộ tới UBND xã. Qua đó, chính quyền xã chỉ đạo tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi. Đồng thời, các đơn vị đang thực hiện thăm hỏi nạn nhân, động viên, đảm bảo tình làng nghĩa xóm", vị lãnh đạo xã thông tin.

Về thông tin cho rằng nam thanh niên xua chó tấn công người xuất phát từ mâu thuẫn hàng xóm, lãnh đạo UBND xã Hồng Vân cho biết lực lượng công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Với con chó dữ tấn công người dân, vị lãnh đạo xã cho biết, con vật đã bị chết.

Con chó hung dữ tấn công người phụ nữ. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại sự việc hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, lao vào xô xát giữa đường. Khi hai bên đang ẩu đả, một nam thanh niên dắt theo con chó lớn bất ngờ xuất hiện tại hiện trường. Người này sau đó đẩy con chó về phía hai người đang đánh nhau.

Tuy nhiên, con chó không lao vào những người đang xô xát mà bất ngờ quay sang tấn công một phụ nữ đứng gần đó. Con vật cắn chặt khiến nạn nhân hoảng loạn la hét trong đau đớn, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Chứng kiến sự việc, một người đàn ông lập tức lao tới, dùng sức kéo con chó ra để cứu người. Dù bị tác động mạnh, con vật vẫn không chịu nhả ra.

Theo tìm hiểu, thời điểm trên, khi vợ chồng anh Phạm V.H. (SN 1990) dắt xe ra cổng đi làm thì bị ông Trần N.H. (SN 1967) và con trai Trần Q.L. (SN 1988) chặn đường.

Anh H. cho biết, bản thân bị hai bố con hàng xóm liên tục chửi bới và thách thức. Nạn nhân định bỏ đi để tránh xung đột nhưng bị ông N.H. lao vào hành hung.

"Ông H. lao tới đánh tôi tới tấp dù tôi không hề phản kháng. Tôi chỉ biết ôm đầu chịu đòn ngay giữa đường", anh H. nhớ lại diễn biến vụ việc.

Trần Q.L. sau đó dắt chó tham gia cuộc ẩu đả để hỗ trợ bố. Con vật hung dữ lao vào cắn nhiều nhát vào tay và người anh H. Chưa dừng lại, L. tiếp tục xua chó tấn công người vợ đi cùng anh H. Nữ nạn nhân bị con vật cắn sâu vào vùng đùi và hoảng loạn kêu cứu.

Anh H. cho biết, dù đã cố gắng lao vào giải cứu vợ nhưng bị bố con ông H. ngăn cản quyết liệt. Hai đối tượng tiếp tục đánh đấm khiến nạn nhân không thể tiếp cận con vật ngay lập tức.

"Khi tôi thoát ra và kéo được con chó đi thì mọi người đã phải đưa vợ tôi đi cấp cứu. Cả hai vợ chồng vẫn đang điều trị tại bệnh viện", anh H. cho hay.