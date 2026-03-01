Đóng

'Nhịp người, nhịp máy' hối hả trên công trường cao tốc 44.000 tỷ đồng ở Gia Lai

Dưới thời tiết nắng mưa thất thường của đất Gia Lai, những mét đường đầu tiên của cao tốc Quy Nhơn - Pleiku gần 44.000 tỷ đồng đang được thi công xuyên ngày đêm.

Cận cảnh công trường cao tốc gần 44.000 tỷ tại Gia Lai những ngày đầu năm.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (tỉnh Gia Lai) gần 44.000 tỷ đồng đang được giải phóng mặt bằng và thi công, làm "3 ca 4 kíp" bất kể ngày đêm.

Trên công trường thi công thuộc điểm đầu cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Dự án thành phần 1, phường An Nhơn), những mét cao tốc đầu tiên đang được giải phóng mặt bằng và thành hình.

Với phương châm "giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công đến đó" hàng trăm nhân lực, trang thiết bị, máy móc hoạt động xuyên Tết Bính Ngọ, khẩn trương bóc, đắp những lớp đất đỏ. 

Màu đất, bụi đỏ bazan hòa cùng nắng gió tạo nên khung cảnh thi công hối hả, khẩn trương.

Ngày cũng như đêm, hàng nghìn chuyến xe nối đuôi nhau chở đất, cát từ nơi khác về để phục vụ dự án, đảm bảo nguồn vật liệu không bị gián đoạn, tránh tình trạng "đói" vật liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Phụ trách Kỹ thuật thuộc nhà thầu Tổng công ty xây dựng Trường Sơn cho biết, sau Tết Bính Ngọ, các đơn vị tăng nhiều mũi thi công và huy động thêm hàng trăm máy móc, thiết bị cùng nhân công.

Tại gói thầu XL01 (Km 0+000 - Km 12+000, Dự án thành phần 1) do liên danh Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty CP xây dựng công trình 510 thi công, tổ chức 8 mũi thi công với gần 100 máy móc, thiết bị cùng khoảng 120 nhân công. 

Nhà thầu đang thi công kết cấu phần dưới, đúc dầm các cầu An Nhơn (Km 0+847), An Nhơn 1 (Km 1+233), An Nhơn 4 (Km 3+546); thi công nền đường đoạn Km 0+000 - Km 4+700; đúc dầm cầu vượt cao tốc Bắc - Nam.

Gói thầu XL02 (Km 12+000 - Km 22+000, Dự án thành phần 1) do liên danh Công ty CP tập đoàn Phúc Lộc - Công ty Cp tập đoàn Trí Nam thi công, đã tổ chức 5 mũi thi công với 52 đầu máy móc, thiết bị cùng gần 100 nhân công. 

Các nhà thầu cũng đang thi công kết cấu phần dưới, triển khai đúc dầm các cầu Gò Cầy 1 (Km 14+269), Hà Nhe (Km 18+513), Sông Kôn (Km 19+514); thi công nền đường đoạn Km 12+000 - Km 13+200 và các cấu kiện đúc sẵn.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku gồm 3 dự án thành phần. Đến nay, dự án thành phần 1 và 3 đã hoàn thành việc lập thủ tục đầu tư xây dựng, tổ chức khởi công vào ngày 19/12/2025. 

Dự án thành phần 2 đang được lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, sau đó sẽ thẩm định thiết kế, lựa chọn nhà thầu. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương để đảm bảo chốt mốc khởi công trong tháng 3/2026.

Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai cho hay, đơn vị đang chủ động phối hợp với các địa phương liên quan, tập trung đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. 

"Bên cạnh đó, Ban quản lý đang chỉ đạo các nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, thiết bị, máy móc, đẩy nhanh tiến độ; phấn đấu thực hiện các mốc tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai giao", ông Lưu Nhất Phong nhấn mạnh.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku là công trình trọng điểm quốc gia. được chia thành 3 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 từ Km0+00 - Km22+00; Dự án thành phần 2 từ Km22+00 - Km90+00; Dự án thành phần 3 từ Km90+00 - Km125+00.

Dự án với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dài khoảng 125km, đi qua 4 phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Bình và Hội Phú và 13 xã: Bình Hiệp, Bình An, Bình Phú, Bình Khê, Cửu An, Ya Hội, Đak Pơ, Hra, Lơ Pang, Mang Yang, KDang, Đak Đoa và Ia Băng.

Toàn tuyến cao tốc được thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h. Khi cao tốc hoàn thiện, thời gian di chuyển giữa 2 đô thị Quy Nhơn và Pleiku dự kiến rút ngắn còn khoảng 1,5 giờ thay vì qua Quốc lộ 19 với thời gian di chuyển khoảng 4 giờ. 

Nguyễn Gia
