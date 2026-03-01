Công nghệ 1/3: Máy tạo nước trên sa mạc, camera chỉ chụp chó

(VTC News) -

Thiết bị tạo nước từ không khí sa mạc

Omar Yaghi - nhà khoa học đoạt giải Nobel 2025 - vừa công bố thiết bị có khả năng tạo ra tới 1.000 lít nước sạch mỗi ngày từ không khí khô hạn. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ mang lại giải pháp cho những khu vực thường xuyên thiếu nước hoặc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Nguyên mẫu thiết bị tạo nước từ không khí sa mạc của giáo sư Omar Yaghi. (Nguồn: Atoco)

Thiết bị sử dụng vật liệu khung kim loại-hữu cơ (MOFs) với diện tích bề mặt khổng lồ, giúp thu gom hơi nước trong không khí và ngưng tụ thành nước lỏng. Đặc biệt, máy hoạt động hoàn toàn độc lập, không cần nguồn điện, chỉ tận dụng gió và ánh nắng mặt trời để vận hành.

Công ty Atoco của giáo sư Omar Yaghi đang hướng tới việc thương mại hóa sản phẩm, mở ra xu hướng "nước cá nhân hóa" tương tự như điện gió hay điện mặt trời tại hộ gia đình. Nếu được triển khai rộng rãi, thiết bị này có thể góp phần giải quyết khủng hoảng nước toàn cầu.

Máy ảnh "chỉ chụp chó" của Matty Benedetto

Nhà sáng chế kiêm nghệ sĩ Matty Benedetto vừa giới thiệu một chiếc máy ảnh nhỏ gọn với tính năng độc đáo: Nó từ chối chụp bất kỳ bức ảnh nào nếu trong khung hình không có chó. Ý tưởng này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ sự hài hước và tình yêu động vật của tác giả.

Máy ảnh mới của Bendetto chỉ chụp chó trong khung hình. (Nguồn: Instagram/Matty Benedetto)

Chiếc máy ảnh có thiết kế gợi nhớ phong cách Polaroid, nhưng điểm đặc biệt nằm ở phần mềm bên trong. Benedetto đã lập trình để máy sử dụng công nghệ nhận diện đối tượng, chỉ cho phép bấm máy khi phát hiện chó. Nếu không có chó, màn hình sẽ hiện thông báo "No dog, no photo" và từ chối chụp.

Dù được xem là một "phát minh không cần thiết", sản phẩm này mang tính nghệ thuật, truyền tải thông điệp rằng ảnh có chó luôn thú vị hơn. Benedetto trước đó cũng từng tạo ra nhiều thiết bị nhiếp ảnh kỳ lạ khác, như tripod gắn ba máy quay cùng lúc hay biến máy ảnh thành ốp điện thoại.

Rủi ro laptop giá rẻ với dung lượng lưu trữ khủng

Thị trường laptop giá rẻ dưới 500 USD đang xuất hiện nhiều quảng cáo gây hiểu nhầm. Một số mẫu máy được giới thiệu có tới 1,2TB lưu trữ, nhưng thực tế chỉ gồm 128GB SSD kết hợp với gói dùng thử OneDrive trong một năm. Điều này khiến người mua dễ nhầm tưởng về khả năng lưu trữ thực tế.

Ngoài dung lượng, các thiết bị này thường bị cắt giảm mạnh về cấu hình: màn hình độ phân giải thấp 1.366 x 768, CPU Intel Celeron yếu, RAM ít và thậm chí chỉ dùng bộ nhớ eMMC hoặc thẻ SD chậm. Nhiều sản phẩm còn là hàng tồn kho, được “làm mới” bằng đánh giá cũ để tăng độ tin cậy.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tham khảo danh sách đánh giá uy tín thay vì tin vào quảng cáo. Ví dụ, Acer Aspire 5 2023 có giá 384 USD nhưng sở hữu màn hình 1200p, CPU Core i5, SSD 512GB và RAM DDR5, vượt trội hơn hẳn. Trong bối cảnh khủng hoảng bộ nhớ có thể kéo dài đến 2028, việc lựa chọn kỹ càng càng trở nên quan trọng.