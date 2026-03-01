Phớt lờ nguy hiểm, nhiều người vẫn mải mê gọi điện, nghe nhạc khi lái xe

Video: Người đi đường dán mắt vào điện thoại, vô tư nghe nhạc khi đang lái xe
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong khoảng 15 phút trên tuyến Vành đai 1, hướng về Âu Cơ, hàng chục người thản nhiên vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông.
Không chỉ vi phạm lỗi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, nhiều người còn vô tư không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông, bất chấp hệ thống camera AI giám sát được lắp đặt dày đặc trên các tuyến đường.
Tại đường Hoàng Hoa Thám, dù mật độ phương tiện dày đặc đòi hỏi sự tập trung cao, nhiều tài xế vẫn thản nhiên dùng điện thoại khi đang lái xe.
Tại đường Nguyễn Chí Thanh, hướng về Trần Duy Hưng, thời điểm ghi nhận cho thấy nhiều người điều khiển phương tiện chỉ cầm lái bằng một tay, tay còn lại bấm điện thoại, mắt dán vào màn hình.
Nhiều shipper lái xe trong tình trạng thiếu quan sát, tự đẩy mình và người khác vào rủi ro tai nạn.
Khi dừng chờ đèn đỏ, thay vì quan sát tín hiệu và tình hình phía trước, không ít người vẫn tranh thủ sử dụng điện thoại. Theo Cục Cảnh sát giao thông, hành vi dùng điện thoại khi phương tiện đã dừng chờ đèn đỏ không bị xử phạt. Tuy nhiên,cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế dùng điện thoại trong trường hợp trên vì có thể gây mất tập trung.
Việc đeo tai nghe khi lái xe cũng tiềm ẩn rủi ro, bởi người lái có thể không nghe rõ tiếng còi, tín hiệu cảnh báo hoặc âm thanh từ các phương tiện xung quanh, làm giảm khả năng phản ứng trước tình huống bất ngờ.