Phớt lờ nguy hiểm, nhiều người vẫn mải mê gọi điện, nghe nhạc khi lái xe

(VTC News) -

Video: Người đi đường dán mắt vào điện thoại, vô tư nghe nhạc khi đang lái xe

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện lưu thông bị xử lý theo quy định tại Nghị định 168/2024. Theo đó, người lái ô tô vi phạm sẽ bị phạt từ 5–6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Với người điều khiển xe máy, mô tô, xe đạp, mức phạt dao động từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Dù mức phạt đã được quy định rõ nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong khoảng 15 phút trên tuyến Vành đai 1, hướng về Âu Cơ, hàng chục người thản nhiên vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chở theo hàng hóa cồng kềnh, nam tài xế vẫn một tay cầm lái, một tay lôi điện thoại từ túi quần ra thao tác.

Không chỉ vi phạm lỗi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, nhiều người còn vô tư không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông, bất chấp hệ thống camera AI giám sát được lắp đặt dày đặc trên các tuyến đường.

Tại đường Hoàng Hoa Thám, dù mật độ phương tiện dày đặc đòi hỏi sự tập trung cao, nhiều tài xế vẫn thản nhiên dùng điện thoại khi đang lái xe.

Tại đường Nguyễn Chí Thanh, hướng về Trần Duy Hưng, thời điểm ghi nhận cho thấy nhiều người điều khiển phương tiện chỉ cầm lái bằng một tay, tay còn lại bấm điện thoại, mắt dán vào màn hình.

Nhiều shipper lái xe trong tình trạng thiếu quan sát, tự đẩy mình và người khác vào rủi ro tai nạn.

Tình trạng vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến phố, xuất hiện ở mọi khung giờ, khiến người tham gia giao thông luôn trong tâm trạng lo lắng vì nguy cơ tai nạn rình rập.

Việc mải mê với màn hình điện thoại khiến tài xế mất tập trung, thiếu quan sát dòng phương tiện xung quanh, từ đó khó kiểm soát tình huống và xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh.

Khi dừng chờ đèn đỏ, thay vì quan sát tín hiệu và tình hình phía trước, không ít người vẫn tranh thủ sử dụng điện thoại. Theo Cục Cảnh sát giao thông, hành vi dùng điện thoại khi phương tiện đã dừng chờ đèn đỏ không bị xử phạt. Tuy nhiên,cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế dùng điện thoại trong trường hợp trên vì có thể gây mất tập trung.

Việc đeo tai nghe khi lái xe cũng tiềm ẩn rủi ro, bởi người lái có thể không nghe rõ tiếng còi, tín hiệu cảnh báo hoặc âm thanh từ các phương tiện xung quanh, làm giảm khả năng phản ứng trước tình huống bất ngờ.