Ngang nhiên lái xe kẹp 4, buông tay bấm điện thoại bất chấp camera AI

Còn chị Lê Thu An (ở phường Láng) cho biết thói quen vi phạm thường xuất hiện theo tâm lý chủ quan. “Nhiều người thấy đường trống là vượt ngay. Tôi nghĩ nếu đã có hệ thống hiện đại như vậy thì nên mạnh tay xử phạt để tạo tính răn đe. Còn các tài xế cứ thấy vắng là vi phạm thì camera nhiều đến mấy cũng khó phát huy hiệu quả”, chị An nói.