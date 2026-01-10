Chấm điểm U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan: Thất vọng sao trẻ HAGL

(VTC News) -

U23 Việt Nam trải qua trận đấu rất khó khăn trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026. Khuất Văn Khang mở tỉ số trận đấu bằng quả đá phạt đền thành công ở phút 19. Kyrgyzstan gỡ hòa với cú sút xa đẹp mắt cuối hiệp 1. Phải nhờ tới cú đánh đầu may mắn của Lê Văn Thuận ở cuối trận, U23 Việt Nam mới giành được 3 điểm.

Chuyên trang thể thao Flashscore tiếp tục chấm điểm cầu thủ hai đội và đưa ra một số thống kê chuyên môn đáng chú ý.

Quốc Việt thi đấu mờ nhạt.

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt - cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL chỉ có được 6,4 điểm - thấp nhất trong số 11 cầu thủ đá chính. Anh chỉ hơn bộ đôi vào sân thay người Nguyễn Công Phương - Võ Anh Quân với cùng 6,2 điểm. Thực tế, Quốc Việt chơi rất mờ nhạt và bị thay ra trong hiệp 2 bởi Nguyễn Đình Bắc.

Đình Bắc cũng chỉ nhận về 6,6 điểm với 30 phút có mặt trên sân. Trong khi đó, đây là trận đấu các trung vệ U23 Việt Nam không nhận được điểm số cao. Hiểu Minh nhận về 6,8 điểm còn Nhật Minh có 6,6 điểm - bằng với tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Sơn. Dù vậy, ngôi sao của Đông Á Thanh Hóa có danh hiệu xuất sắc nhất trận đấu từ ban tổ chức.

Thủ thành Trần Trung Kiên cũng có 6,6 điểm. Trong khi đó, Nguyễn Minh Phúc và Phạm Lý Đức đều có 7,0 điểm. Hai tiền vệ Lê Văn Thuận và Nguyễn Xuân Bắc đều giành 7,0 điểm. Nguyễn Phi Hoàng rời sân sớm vì chấn thương nhưng vẫn được chấm 7,1 điểm - đây cũng là mức điểm của Nguyễn Thái Quốc Cường.

Nguyễn Lê Phát - tiền đạo sinh năm 2007 được chấm 7,8 điểm - xếp thứ hai trong danh sách cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu trận này. Anh chơi rất nổi bật với nhiều tình huống xử lý bóng ấn tượng và thuyết phục.

Đội trưởng Khuất Văn Khang được chấm 8,4 điểm - cao nhất U23 Việt Nam với tỉ lệ chuyền bóng chuẩn xác lên đến 88%, 1 bàn thắng cùng đóng góp lớn vào lối chơi chung.