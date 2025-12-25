Cập nhật lịch thi đấu U23 châu Á 2026 hôm nay

(VTC News) -

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 (AFC U23 Asian Cup) diễn ra tại Ả Rập Xê Út với sự tham dự của 16 đội tuyển. Theo lịch thi đấu chính thức, U23 Việt Nam nằm ở bảng A, lần lượt đối đầu với U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan, U23 Ả Rập Xê Út.

Cập nhật kết quả U23 Việt Nam mới nhất

Ngày 6/1 - 18h30: U23 Việt Nam vs U23 Jordan.

Ngày 9/1 - 21h: U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam.

Ngày 12/1 - 23h30: U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út.

U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á sau khi giành huy chương vàng SEA Games 33.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 chi tiết

Ngày 6/1

18h30: U23 Việt Nam vs U23 Jordan.

23h: U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Kyrgyzstan.

Ngày 7/1

18h30: U23 Hàn Quốc vs U23 Iran.

18h30: U23 Nhật Bản vs U23 Syria.

21h: U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon.

23h30: U23 Qatar vs U23 UAE.

Ngày 8/1

18h30: U23 Australia vs U23 Thái Lan.

21h: U23 Iraq vs U23 Trung Quốc.

Ngày 9/1

21h: U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam.

23h30: U23 Jordan vs U23 Ả Rập Xê Út.

Ngày 10/1

18h30: U23 UAE vs U23 Nhật Bản.

18h30: U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc.

21h: U23 Iran vs U23 Uzbekistan.

23h30: U23 Syria vs U23 Qatar.

Ngày 11/1

18h30: U23 Trung Quốc vs U23 Australia.

21h: U23 Thái Lan vs U23 Iraq.

Ngày 12/1

23h30: U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Việt Nam.

23h30: U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan.

Ngày 13/1

18h30: U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc.

18h30: U23 Iran vs U23 Lebanon.

23h30: U23 Nhật Bản vs U23 Qatar.

23h30: U23 UAE vs U23 Syria.

Ngày 14/1

18h30: U23 Iraq vs U23 Australia.

18h30: U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc.

Thể thức giải U23 châu Á 2026

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 có 16 đội tuyển tham dự, gồm chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út và 15 đội vượt qua vòng loại. Các đội tuyển được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng.

Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ hạng được sắp xếp dựa trên thành tích đối đầu (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu giữa những đội bóng bằng điểm với nhau).

Sau khi tính toán thành tích đối đầu, nếu vẫn còn ít nhất 2 đội bằng nhau ở mọi chỉ số phụ, tiêu chí tiếp theo được tính đến là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng trong tất cả các trận đấu của mỗi đội. Nếu vẫn bằng nhau, 2 đội sẽ thi đấu luân lưu (nếu gặp nhau ở lượt cuối vòng bảng) hoặc tính theo số thẻ phạt ít hơn.