Báo Indonesia khuyên đội nhà học hỏi U22 Việt Nam

(VTC News) -

Trong bài báo với tiêu đề tạm dịch "Từ AFF đến SEA Games, Việt Nam vẫn kiên định, Indonesia cũng nên sớm noi theo" của tờ Republik, những thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam từ vô địch FFF Cup, U23 Đông Nam Á 2025 và giành HCV SEA Games 33 là minh chứng rõ ràng cho một chiến lược phát triển bền bỉ, nhất quán. Tờ báo của Indonesia cho rằng đây chính là con đường mà các nhà quản lý bóng đá xứ vạn đảo cần sớm học hỏi nếu không muốn ngày càng tụt lại phía sau.

"Bóng đá Việt Nam từng bước tiến bộ với định hướng rõ ràng và ổn định, yếu tố giúp họ dần trở nên vượt trội ở Đông Nam Á hiện nay. Nếu không có những cải tổ mang tính hệ thống và lâu dài như họ, thành tích của bóng đá Indonesia sẽ còn biến động thất thường", tờ báo nhấn mạnh.

Báo Indonesia cho rằng nên học hỏi bóng đá Việt Nam nếu không muốn tụt lại phía sau. (Nguồn: VFF)

Theo phân tích của tờ Republik, chức vô địch bóng đá nam SEA Games 2025 không chỉ là tấm huy chương vàng đơn thuần, mà còn khẳng định bóng đá Việt Nam ổn định và hiệu quả nhất Đông Nam Á hiện nay. Đây là thành quả của cả một quá trình dài hơi, được xây dựng bài bản, chứ không phải kết quả mang tính nhất thời.

Tờ báo Indonesia tỏ ra ấn tượng với lối chơi của U22 Việt Nam trong trận chung kết diễn ra tối 18/12. Đội tuyển Việt Nam được mô tả đã thể hiện đầy đủ bản lĩnh của một nhà vô địch. Dù bị chủ nhà Thái Lan dẫn trước hai bàn, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh, kiên trì bám đuổi và lội ngược dòng thắng 3-2 sau hiệp phụ.

Truyền thông Indonesia nhấn mạnh việc Việt Nam đạt được danh hiệu này chỉ ít tháng sau khi vô địch Đông Nam Á cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia và U23, qua đó cho thấy sự ổn định hiếm có trong khu vực.

Tờ Republik nhận định nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV Indonesia trong thời gian tới không chỉ là chuẩn bị cho các giải đấu, mà còn là xây dựng một hệ thống xuyên suốt từ U17, U20, U23 đến đội tuyển quốc gia. Sự thống nhất về chiến lược và lối chơi được xem là chìa khóa để Indonesia có thể thu hẹp khoảng cách với Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng vươn xa hơn ở đấu trường châu Á.