U22 Việt Nam mang HCV trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik rạng rỡ cảm ơn CĐV

Khoảng 18h ngày 19/12, chuyến bay chở các thành viên đội tuyển U22 Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, khép lại hành trình thi đấu tại SEA Games 33 với tấm huy chương vàng môn bóng đá nam.
Bố mẹ cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng.
Ngay từ sớm, khu vực sảnh đến đã đông kín người hâm mộ mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn và những tràng vỗ tay chờ đón đội tuyển trở về.
Không khí tại Nội Bài trở nên sôi động khi cửa ra của sân bay mở. Huấn luyện viên Kim Sang-sik là người xuất hiện đầu tiên. Ông vẫy tay chào, dừng lại chụp ảnh cùng một số cổ động viên trước khi tiến vào khu vực sảnh.
Ngay sau đó, các cầu thủ U22 Việt Nam lần lượt bước ra trong sự chào đón nồng nhiệt.
Tiếng reo hò vang lên liên tục khi những gương mặt quen thuộc xuất hiện tại sân bay Nội Bài tối 19/12.
Trong dòng người đón chào, nhiều cổ động viên tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng các tuyển thủ.
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhận được sự chú ý khi được người hâm mộ xin chụp ảnh lưu niệm.
Đình Bắc chính là người ghi bàn đầu tiên cho U22 Việt Nam, mở ra chiến thắng ngược dòng ngoạn mục ở trận chung kết.
Các cầu thủ liên tục mỉm cười, vẫy tay đáp lại tình cảm của khán giả.
Không ít người tỏ ra xúc động trước sự chào đón dành cho mình sau hành trình thi đấu căng thẳng.
Theo kế hoạch di chuyển, do không đủ vé để toàn đội bay cùng một chuyến, U22 Việt Nam chia thành hai nhóm trở về Hà Nội. Nhóm đầu tiên rời Bangkok từ trưa. Nhóm còn lại xuất phát vào buổi chiều cùng ngày và cũng lần lượt có mặt tại Nội Bài.
Sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay, các cầu thủ di chuyển lên hai xe buýt để rời Nội Bài trong sự theo dõi của đông đảo cổ động viên.
U22 Việt Nam khép lại SEA Games 33 bằng chiến thắng giàu cảm xúc trước U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 trên sân Rajamangala.
Màn lội ngược dòng ấn tượng không chỉ mang về tấm huy chương vàng mà còn để lại dấu ấn về tinh thần thi đấu và sự gắn kết của tập thể đội tuyển.