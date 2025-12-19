U22 Việt Nam ngược dòng không tưởng, cựu cầu thủ Thái Lan cãi nhau trên mạng

(VTC News) -

Video: U22 Việt Nam 3-2 U22 Thái Lan.

Sau trận thua 2-3 trước U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tối 18/12, cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Thái Lan Sarayuth Chaikamdee đăng thông điệp ngắn mang tính chỉ trích. Điều này lập tức gây tranh cãi trong dư luận bóng đá xứ Chùa vàng.

Trong bài viết, Sarayuth - người từng 2 lần cùng đội Thái Lan thắng đại diện Việt Nam ở chung kết SEA Games - bày tỏ: “Cho phép tôi được nói với tư cách là một huấn luyện viên, giống như nhiều huấn luyện viên khác chưa từng có cơ hội đó: Hoàn toàn ngu ngốc!”

Sarayuth Chaikamdee đăng tài dòng trạng thái.

Ở bài viết tiếp theo, cựu tiền đạo viết: "Tôi cũng chỉ là một người hâm mộ bóng đá, không muốn để bất kỳ ai đến giành chức vô địch ngay trên sân nhà của chúng tôi".

Dù không nêu đích danh cá nhân hay tập thể nào, phát ngôn được cho là thể hiện sự bức xúc trước việc U22 Thái Lan đánh mất lợi thế dẫn 2-0 trong 90 phút và để thua ngược Việt Nam 2-3 trong hiệp phụ, qua đó tiếp tục lỡ hẹn với HCV SEA Games.

Bài đăng của Sarayut nhanh chóng vấp phải phản ứng từ các cựu tuyển thủ khác. Đồng đội cũ của Sarayuth ở đội tuyển Thái Lan là "cựu thần đồng" Teerathep Winothai cho rằng việc phân tích, phê bình là cần thiết nhưng không nên dùng lời lẽ xúc phạm, đồng thời kêu gọi sự tôn trọng và động viên dành cho các cầu thủ trẻ.

Đàn em của cựu tiền đạo cho rằng nên chấp nhận dù kết quả có ra sao. (Nguồn: Thairath)

"Hãy động viên lẫn nhau. Tại sao chúng ta lại xúc phạm nhau? Anh cũng là cựu tuyển thủ quốc gia mà. Phân tích và phê bình tùy thích, nhưng đừng xúc phạm họ. Khi còn thi đấu, anh cũng không thích bị người khác xúc phạm. Hãy thể hiện sự tôn trọng với người khác", Teerathep bày tỏ.

Cùng quan điểm, cựu tiền vệ Sanrawat Dechmitr nhấn mạnh bóng đá luôn tồn tại yếu tố bất ngờ và kết quả cần được nhìn nhận trên tinh thần xây dựng. Anh chia sẻ rằng cả thế hệ đàn anh lẫn thế hệ của mình đều từng trải qua nhiều thăng trầm, vì vậy nếu bóng đá Thái Lan muốn tiến bộ thì không nên tự giới hạn bản thân hay đổ lỗi cho nhau, tránh tạo thêm áp lực tiêu cực sau thất bại.

“Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra và kết quả đã phản ánh tất cả. Nếu muốn tiến bộ, chúng ta không nên tự giới hạn hay chỉ trích lẫn nhau”, cựu tuyển thủ Thái Lan chia sẻ.

Trận chung kết SEA Games 33 chứng kiến U22 Thái Lan dẫn trước Việt Nam 2-0 trong 90 phút chính thức, nhưng không thể bảo toàn lợi thế. Đội chủ nhà để đối thủ gỡ hòa 2-2 trước khi thua ngược 2-3 trong hiệp phụ, qua đó tiếp tục trắng tay tại SEA Games và chưa thể tìm lại vinh quang kể từ lần vô địch gần nhất năm 2017.