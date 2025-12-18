Hé lộ lời tâm đắc giúp U22 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục, giật HCV SEA Games

(VTC News) -

Đội tuyển bóng đá nam vừa lên ngôi vô địch tại SEA Games 33 với cú lội ngược dòng lịch sử. Thủng lưới hai bàn liên tiếp, đánh mất thế trận, dù rất lạc quan nhưng nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng cho các tuyển thủ U22 trên đất Thái sau khi 45 phút khép lại.

Bước sang hiệp 2, lần lượt 2 bàn thắng đã tới với các cầu thủ khi họ lấy lại được tinh thần, nhịp độ thi đấu với "cái đầu lạnh". Đặc biệt, ở phút 96 của hiệp phụ thứ nhất, Thanh Nhàn đã mang về bàn thắng quý hơn vàng giúp Việt Nam hạ gục Thái Lan với tỷ số 3-2 để giành tấm HCV SEA Games 33.

U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33.

Trả lời phỏng vấn sau khi khoác lên mình tâm HCV, các cầu thủ cho biết, họ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi bị Thái Lan dẫn 2 bàn khi kết thúc hiệp 1 của trận chung kết.

"Giữa hiệp, thầy (HLV Kim Sang-sik - PV) động viên anh em cố gắng chơi đi. Thua 2 bàn không sao cả, đẩy lên chơi tiếp. Anh em động viên tinh thần cố gắng lên và cuối cùng chúng em đã làm được", Thanh Nhàn nhớ lại.

Còn với Phạm Minh Phúc trong hiệp 1, thế trận của U22 Việt Nam chưa tốt. Chính từ lời cổ vũ của HLV, tiếng reo hò ngập tràn sắc đỏ trên khán đài và sự quyết tâm của các cầu thủ đã giúp họ chơi tự tin, bản lĩnh và hạ gục Thái Lan.

"Sau bàn thua, chúng em hơi bị ngợp. Anh em động viên nhau, hét nhau lên chiến đấu. Trước trận, chúng em hứa với nhau phải thắng, phải giành huy chương vàng. Anh em bảo nhau nhìn lên khán đài mà đá. Tất cả anh em ai vào sân đều tinh thần chiến đấu như thế. Thầy nói họ một hiệp ghi 2 bàn vào lưới mình thì mình cũng làm được. Mình cứ tự tin mà chiến đấu", Minh Phúc chia sẻ.