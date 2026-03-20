Thêm tướng Iran bị Mỹ - Israel ám sát

Theo kênh truyền hình nhà nước Iran, Tướng Ali Mohammad Naeini - Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - đã thiệt mạng trong một cuộc không kích sáng 20/3.

Thông tin được đưa ra vài giờ sau khi ông Naeini tuyên bố ngành công nghiệp tên lửa Iran “vẫn hoạt động ổn định", ngay cả trong điều kiện xung đột. Liên hệ với thang điểm 20 - mức điểm tuyệt đối trong hệ thống giáo dục Iran, Tướng Ali Mohammad Naeini nhấn mạnh: “Ngành công nghiệp tên lửa của chúng tôi đạt điểm 20 và không có gì phải lo ngại, bởi chúng tôi vẫn đang sản xuất tên lửa ngay cả trong điều kiện chiến tranh. Đây là điều đáng kinh ngạc và chúng tôi không có vấn đề đáng kể nào trong việc tích trữ". Ông Ali Mohammad Naeini cũng cho biết xung đột sẽ còn tiếp diễn.

Tướng Ali Mohammad Naeini. (Ảnh: Press TV)

“Người dân mong đợi cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi đối phương hoàn toàn suy kiệt", Tướng Iran nói, đồng thời nhấn mạnh: “Cuộc chiến này chỉ nên kết thúc khi 'bóng đen chiến tranh' được xóa bỏ khỏi đất nước".

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran “không còn khả năng làm giàu urani hay phát triển tên lửa đạn đạo” sau 20 ngày hứng chịu các cuộc không kích từ Mỹ và Israel.

“Chúng tôi đang giành chiến thắng và Iran đang bị tàn phá”, ông Netanyahu nhấn mạnh, cho rằng kho tên lửa và máy bay không người lái của Tehran đang bị suy giảm nghiêm trọng và sẽ tiếp tục bị phá hủy.

Theo nhà lãnh đạo Israel, các đợt tấn công hiện nay tập trung vào những cơ sở sản xuất linh kiện, mắt xích then chốt trong chuỗi phát triển tên lửa và chương trình hạt nhân của Iran. Dù đưa ra tuyên bố cứng rắn nhưng ông Netanyahu không cung cấp bằng chứng cụ thể để chứng minh nhận định rằng Iran đã mất hoàn toàn năng lực làm giàu urani.

Trong một diễn biến liên quan, Lãnh tụ tối cao mới của Iran - ông Mojtaba Khamenei kêu gọi tước bỏ “an ninh” của các đối thủ của nước này. Phát biểu được đưa ra trong một tuyên bố gửi tới Tổng thống Masoud Pezeshkian, sau khi Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib bị hạ sát.

Kể từ khi được bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao, ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng. Ông kế nhiệm cha mình là Đại giáo chủ Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột (28/2).