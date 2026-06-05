1 lượng vàng là bao nhiêu ounce, gam, chỉ?

Lượng vàng là đơn vị đo khối lượng vàng được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Trong ngành kim hoàn và giao dịch vàng, lượng vàng còn được gọi là cây vàng. Đây là đơn vị quy đổi quen thuộc khi mua bán vàng miếng, vàng nhẫn...
Theo quy định đo lường hiện hành tại Việt Nam, các đơn vị vàng được quy đổi theo hệ thống riêng, khác với đơn vị ounce đang được sử dụng phổ biến trên thị trường vàng quốc tế.
Ounce là đơn vị đo khối lượng chuẩn quốc tế dùng để giao dịch các kim loại quý, bao gồm vàng, trên thị trường toàn cầu.
Tuy nhiên, ounce trong lĩnh vực kim loại quý (được gọi là troy ounce) khác với ounce thông thường dùng để cân thực phẩm.
Giá vàng quốc tế luôn được niêm yết theo công thức USD/ounce trên các sàn giao dịch tài chính lớn toàn cầu.
Theo quy ước quốc tế:
1 ounce vàng = khoảng 31,1035 gram
1 lượng vàng = khoảng 37,5 gam
Từ đó có thể tính được:
1 lượng vàng tương đương 1,2057 ounce vàng
Hay ngược lại:
1 ounce vàng ≈ 0,829 lượng vàng
Theo quy ước:
1 lượng vàng = khoảng 37,5 gam
Như vậy, 2 lượng vàng sẽ có khối lượng tương đương 75 gam. Tương tự, 5 lượng vàng sẽ bằng 187,5 gam.
Trong hệ thống đo lường vàng tại Việt Nam:
1 lượng vàng = 10 chỉ vàng
1 chỉ vàng = 3,75 gam
10 chỉ vàng = 37,5 gam = 1 lượng vàng
Đơn vị chỉ thường được sử dụng khi mua bán vàng với khối lượng nhỏ như 1 chỉ, 2 chỉ hoặc 5 chỉ vàng thay vì mua 1 lượng vàng.
Việc chia nhỏ đơn vị giúp giao dịch vàng trở nên linh hoạt hơn, phù hợp với nhiều mức tài chính khác nhau.
|
Đơn vị
|
Quy đổi
|
1 lượng vàng
|
10 chỉ
|
1 lượng vàng
|
37,5 gam
|
1 lượng vàng
|
1,2057 ounce
|
1 chỉ vàng
|
3,75 gam
|
1 chỉ vàng
|
0,1206 ounce
|
1 ounce
|
31,1035 gam
|
1 ounce
|
0,829 lượng
Như vậy, theo quy chuẩn hiện hành, 1 lượng vàng bằng 10 chỉ vàng, tương đương 37,5 gam và khoảng 1,2057 ounce Troy. Việc hiểu rõ các đơn vị này sẽ giúp người mua bán vàng dễ dàng tính toán giá trị tài sản, đồng thời theo dõi sát sao diễn biến của thị trường vàng trong nước và quốc tế.