Mỗi lượng vàng giảm 1,4 triệu đồng

Trưa 6/4, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 173,1 triệu đồng/lượng (giá bán) và 170,1 triệu đồng/lượng (giá mua). So với giá đóng cửa cuối tuần, mỗi lượng vàng miếng mất 1,4 triệu đồng ở cả hai chiều.

Chênh lệch giá mua - bán vẫn giữ nguyên mức 3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên khoảng cách với giá thế giới được rút ngắn dần. Mỗi lượng vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới 25,66 triệu đồng (trước đó luôn duy trì đắt hơn giá thế giới khoảng 30 triệu đồng/lượng).

Giá vàng nhẫn hôm nay cũng giảm tương ứng. Vàng nhẫn SJC bán ra đang ở mức 172,9 triệu đồng/lượng, mua vào 169,9 triệu đồng/lượng.

Giá mỗi lượng vàng hôm nay giảm 1,4 triệu đồng trưa 6/4.

Nữ trang 99,99 cũng được SJC niêm yết giá bán ở mức 171,4 triệu đồng/lượng, giá mua ở mức 167,9 triệu đồng.

PNJ đang bán nhẫn trơn, các loại vàng Kim Bảo, Phúc Lộc Tài, PNJ Phượng Hoàng...ở mức 172 triệu đồng/lượng, và mua vào ở mức 169 triệu đồng.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá bán vàng miếng SJC cuối buổi trưa tại mốc 172,7 triệu đồng/lượng, mua vào 170,7 triệu đồng/lượng, bằng với giá mua - bán vàng nhẫn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang ở mức xuống 4.650 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 147,43 triệu đồng/lượng. Với giá này, mỗi lượng vàng thế giới đang thấp hơn giá trong nước 25,66 triệu đồng.

Khảo sát của Kitco News cho thấy các nhà đầu tư cá nhân trở nên lạc quan hơn với giá vàng tuần này. Có 59% nhà đầu tư kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần này, chỉ khoảng 21% dự báo giảm và 20% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng tuần này có thể tăng, nhưng mức độ sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến chiến sự.