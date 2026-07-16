Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 16/7/2026 - XSTN 16/7 

Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 16/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 16/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSTN 9/7/2026
Kết quả xổ số ngày 9/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng như sau:
- XSTN 2/7/2026
Kết quả xổ số ngày 2/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng có giải đặc biệt là 784407 và các hạng giải khác như sau:
- XSTN 25/6/2026
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng ngày 25/6/2026 với giải đặc biệt là 585684 và các hạng giải khác như sau:
- XSTN 18/6/2026
Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18/6/2026 có giải đặc biệt là 795785 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- Vé trúng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.
- Vé trúng có thời hạn đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.
- Vé số trúng được lĩnh một lần toàn bộ số tiền thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị các giải trúng.
- Trường hợp người trúng số không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.
- Thứ 2: Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.
- Thứ 3: Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.
- Thứ 4: Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.
- Thứ 5: Công ty XSKT Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ 6: Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.
- Thứ 7: Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: Công ty XSKT Lâm Đồng, Kiên Giang và Tiền Giang quay số mở thưởng.
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