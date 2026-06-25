Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 25/6/2026 - Trực tiếp XSTN 25/6

Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 25/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 25/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSTN 18/6/2026
Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18/6/2026 có giải đặc biệt là 795785 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSTN 11/6/2026
Kết quả xổ số ngày 11/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng có giải đặc biệt là 423392 và các hạng giải khác như sau:
- XSTN 4/6/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh công bố kết quả xổ số ngày 4/6/2026 với giải đặc biệt là 936713 và các hạng giải khác như sau:
- XSTN 28/5/2026
Kết quả xổ số ngày 28/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng như sau:
- Vé trúng thưởng phải còn nguyên khổ, nguyên hình, không rách rời, không chắp vá và không có dấu hiệu tẩy xóa.
- Vé trúng có giá trị đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá hạn quy định, vé số trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.
- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
- Nếu một vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả giá trị các giải trúng.
- Trường hợp người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.
- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.
- Thứ Ba: Do đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ Tư: Do đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ Năm: Do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ Sáu: Gồm đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ Bảy: Có đài TP.HCM, Hậu Giang, Long An và Bình Phước thực hiện quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: Do đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang thực hiện quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 25/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.