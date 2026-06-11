Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 11/6/2026 - XSTN 11/6

XSTN 11/6. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 11/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 11/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 11/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 11/6/2026 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 11/6/2026

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- XSTN 4/6/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh (XSTN) ngày 4/6/2026 có giải đặc biệt là 936713 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTN 4/6, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 4/6/2026.

- XSTN 28/5/2026

Kết quả xổ số ngày 28/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng có giải đặc biệt là 490332 và các hạng giải khác như sau:

XSTN 28/5, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 28/5/2026.

- XSTN 21/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh công bố kết quả xổ số ngày 21/5/2026 với giải đặc biệt là 048987 và các hạng giải khác như sau:

XSTN 21/5, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 21/5/2026.

- XSTN 14/5/2026

Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng ngày 14/5/2026 như sau:

XSTN 14/5, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 14/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Thời hạn nhận thưởng đối với vé số trúng là 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Nếu để quá hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần toàn bộ số tiền thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ được nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Gồm đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

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