Tái hiện hồn quê miền Tây bằng những ngôi nhà thu nhỏ vạn người mê

(VTC News) -

Những mô hình nhà miền Tây thu nhỏ khiến nhiều người thích thú.

Từ những chiếc đũa tre, miếng bìa carton hay những vật dụng tưởng chừng bỏ đi, anh Trần Vũ Trường (31 tuổi, ngụ ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau) đã tạo nên những mô hình nhà miền Tây thu nhỏ khiến nhiều người thích thú.

Không chỉ là những món đồ trang trí, các tác phẩm của anh còn giúp nhiều khách hàng tìm lại ký ức quê nhà đã dần phai mờ theo thời gian.

Biến đồ bỏ đi thành những miền ký ức

Ít ai biết rằng trước khi trở thành người làm mô hình chuyên nghiệp, anh Trường từng là công nhân kỹ thuật mực cho một công ty bao bì tại Đồng Nai. Vợ anh, chị Võ Thị Nga (27 tuổi), cũng làm việc tại một doanh nghiệp trong khu vực.

Suốt 6-7 năm rời quê đi làm thuê, cuộc sống của hai vợ chồng cũng tạm ổn định với mức thu nhập gần 30 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, phía sau sự ổn định đó là nỗi nhớ quê và mong muốn được làm công việc mình thực sự yêu thích.

Vợ chồng anh Trường theo đuổi đam mê làm mô hình nhà miền Tây thu nhỏ.

Bước ngoặt đến cách đây khoảng 4 năm, khi anh Trường tình cờ xem những video về mô hình thủ công trên mạng xã hội. Sự tò mò ban đầu nhanh chóng biến thành niềm hứng thú đặc biệt.

Một đêm nọ, sau giờ làm việc, anh không ngủ được. Ý nghĩ phải tự tay làm thử một mô hình cứ thôi thúc trong đầu.

"Lúc đó tôi thấy người ta làm đẹp quá nên cũng muốn thử. Đêm đó tự nhiên thích quá, muốn làm liền luôn", anh Trường nhớ lại.

Trong căn phòng trọ nhỏ, anh lục tìm những vật liệu sẵn có như đũa tre, tăm tre, bìa carton rồi bắt tay vào thực hiện ngôi nhà đầu tiên.

Sản phẩm hoàn thành chỉ sau một đêm, còn rất sơ sài. Vì chưa biết cách dựng khung, chưa có kỹ thuật gia cố nên mô hình khá lỏng lẻo. Sáng hôm sau, anh mang sang phòng trọ bạn để khoe thành quả thì vừa nhấc lên, những cây cột lập tức rơi xuống.

Nhớ lại kỷ niệm ấy, anh bật cười. Dù ngôi nhà đầu tiên "xấu dữ lắm", nhưng cảm giác tự tay tạo ra một sản phẩm khiến anh vô cùng hạnh phúc. Không ngờ, chính tác phẩm vụng về đó lại mở ra một hành trình mới.

Mỗi mô hình được thực hiện qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, từ dựng khung, lợp mái đến tô màu tạo hiệu ứng thời gian.

Sau khi đăng ảnh lên Facebook cá nhân để chia sẻ với bạn bè, anh bất ngờ nhận được tin nhắn hỏi mua từ một người lạ. Đơn hàng đầu tiên tuy không lớn nhưng trở thành động lực để anh tiếp tục tìm tòi, học hỏi.

Từ sự tò mò ban đầu, nghề làm mô hình dần trở thành đam mê thực sự. Trong hành trình ấy, chị Võ Thị Nga luôn là người sát cánh bên chồng.

Ban đầu, chị chỉ phụ giúp những công đoạn đơn giản như cắt bàn ghế, tô màu hoặc hoàn thiện các chi tiết nhỏ. Càng làm càng quen tay, chị dần học được kỹ thuật dựng mô hình và hiện có thể hoàn thiện độc lập nhiều sản phẩm kích thước vừa phải.

"Lúc đầu tôi chỉ phụ anh ấy tô màu, cắt những chi tiết nhỏ thôi. Làm riết rồi quen, giờ tôi cũng có thể tự làm được nhiều mẫu nhà đơn giản", chị Nga chia sẻ.

Đến tháng 6 năm ngoái, sau nhiều năm đắn đo, hai vợ chồng quyết định nghỉ việc tại Đồng Nai để trở về quê nhà Cà Mau gắn bó với công việc làm mô hình nhà miền Tây. Được gia đình ủng hộ, hai vợ chồng bắt đầu cuộc sống mới tại quê hương bằng nghề làm mô hình toàn thời gian.

Mô hình nhà thu nhỏ đặt trước hiện trạng ngôi nhà gốc.

Bước vào không gian làm việc của vợ chồng anh Trường, người ta dễ bắt gặp những vật liệu tưởng chừng vô giá trị như đũa tre, bìa carton, vỏ lon bia và kể cả đất, cát…

Dưới bàn tay khéo léo của họ, tất cả được "hô biến" thành những ngôi nhà miền Tây thu nhỏ với đầy đủ hàng hiên, bộ bàn ghế, lu nước, mái tôn rỉ sét hay sân đất phủ rêu phong.

Để hoàn thiện một mô hình, hai vợ chồng phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ từ đo đạc kích thước, cắt phôi, dựng khung, lắp ráp chi tiết đến đi dây điện, lắp đèn và tô màu. Theo anh Trường, công đoạn quan trọng nhất chính là lên màu.

"Nhiều khi căn nhà không quá cầu kỳ, nhưng nếu biết cách đi màu, tạo rong rêu, tạo độ cũ kỹ thì nó sẽ có hồn và tạo cảm giác rất thật", anh cho biết.

Mái nhà thường được làm từ vỏ lon bia tái chế. Sau khi cán phẳng, cắt nhỏ và xử lý màu, chúng trở thành những tấm tôn cũ kỹ mang dấu ấn thời gian.

Ở phần nền, anh thường sử dụng đất thật để tạo sự tự nhiên. Những bức tượng người tí hon được in 3D rồi tự tay tô vẽ. Có tượng chỉ vài centimet nhưng mất đến hàng giờ để hoàn thiện.

Nhờ sự tỉ mỉ ấy, nhiều mô hình mang đến cảm giác chân thực đến mức người xem có cảm giác như đang nhìn thấy chính ngôi nhà tuổi thơ của mình.

Gây sốt mạng xã hội

Trong số hàng trăm sản phẩm đã thực hiện, anh Trường nhớ nhất mô hình phục dựng ngôi nhà cũ cho một khách hàng tại TP.HCM.

Đó là căn nhà mà gia đình người khách từng sinh sống nhiều năm trước nhưng đã bán đi. Chỉ từ vài tấm ảnh cũ, anh dành nhiều ngày nghiên cứu từng chi tiết để tái hiện gần như nguyên vẹn.

Nhiều khách hàng tìm đến các mô hình như một cách lưu giữ hình ảnh ngôi nhà cũ và những ký ức tuổi thơ đã xa.

Khi nhận được hình ảnh thành phẩm, khách hàng vô cùng xúc động. Cha mẹ của vị khách thậm chí đã bật khóc vì mô hình quá giống ngôi nhà năm xưa. Khoảnh khắc ấy giúp anh hiểu rằng giá trị lớn nhất của công việc không nằm ở tiền bạc.

"Có những người bây giờ rất khá giả, nhưng họ không thể mua lại ký ức ngày xưa. Mình chỉ cố gắng dựng lại một phần ký ức đó cho họ thôi", anh Trường tâm sự.

Một dấu mốc khác trong công việc của anh là dự án mô hình ruộng muối. Đây là công trình lớn nhất anh từng thực hiện, dài 1,4m, tái hiện toàn bộ khung cảnh ruộng muối với chòi lá, xuồng chở muối và hình ảnh diêm dân lao động.

Mô hình ruộng muối được anh Trường hoàn thiện trong 28 ngày.

Ban đầu, ngay cả gia đình cũng lo anh không thể hoàn thành. Tuy nhiên, sau 28 ngày vừa đi làm công ty vừa tranh thủ làm mô hình, sản phẩm đã hoàn thiện và được trưng bày tại một lễ hội lớn. Đó cũng là lần đầu tiên anh nhận ra mình có thể theo đuổi công việc này một cách nghiêm túc.

Những video ghi lại quá trình biến đũa tre, vỏ lon bia thành ngôi nhà miền Tây thu nhỏ thường thu hút lượng lớn lượt xem và tương tác.

Khách hàng của anh trải dài từ TP.HCM, các tỉnh miền Đông đến miền Tây Nam Bộ. Các sản phẩm của anh có giá bán từ 290.000 đồng cho những mẫu nhỏ nhất, 1-2 triệu đồng với mô hình hồ cá, 3-4 triệu đồng cho các mẫu sân vương và hàng chục triệu đồng với những công trình thiết kế riêng.

Những ngôi nhà tí hon không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn là nơi lưu giữ hồn quê miền Tây qua từng chi tiết nhỏ.

"Bữa nào không làm là thấy buồn, khó chịu lắm, như ngứa tay chân vậy. Giờ đây công việc này không chỉ là nghề mà còn là đam mê của hai vợ chồng", anh Trường cười nói.

Trong tương lai, hai vợ chồng dự định tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thêm nhiều mẫu nhà đặc trưng miền Tây và nhận các đơn phục dựng theo yêu cầu.

Với họ, mỗi mô hình không đơn thuần là một món đồ thủ công, mà là một mảnh ký ức được thu nhỏ. Nơi đó có mái nhà cũ, khoảng sân quê, hàng cau trước ngõ và cả những tháng ngày đã đi qua nhưng vẫn còn nguyên trong lòng nhiều người.