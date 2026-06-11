Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới

(VTC News) -

Nội dung trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 06 về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng vào sáng 11/6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: quochoi.vn)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Nghị quyết số 06 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đối ngoại của Việt Nam thể hiện sự đổi mới tư duy, thể hiện rõ bởi các luận điểm lớn mang tính định hình tư tưởng. Đối ngoại được xác định là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước.

"Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm.

Nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Đồng thời, đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới tập trung vào 5 định hướng lớn.

Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước.

Thứ hai, đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hữu cơ với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần thu hút các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Thứ ba, chủ động tham gia và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại các cơ chế đa phương.

Thứ tư, nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa, vị thế của đất nước, đóng góp tích cực vào nền văn minh nhân loại.

Thứ năm, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Nhấn mạnh phương châm "hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết 06 thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ đạo cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế liên ngành, liên lĩnh vực giữa Trung ương và địa phương, đẩy mạnh kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với quyết tâm chính trị cao, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết 06 sẽ sớm đi vào cuộc sống để đối ngoại phát huy tốt vai trò tiên phong và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần vào việc xây dựng một nước Việt Nam phát triển, độc lập, tự chủ và tự cường trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: quochoi.vn)

Trên cơ sở tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Nghị quyết 06 đề ra mục tiêu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.

Nghị quyết nêu rõ các quan điểm chỉ đạo mang tính định hướng tư tưởng, nổi bật là việc khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; xác định đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”; kiên định tinh thần tự chủ chiến lược và tự cường; bảo đảm lợi ích quốc gia-dân tộc; đồng thời nhấn mạnh kỷ luật thực thi, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế.

Nghị quyết cũng đề ra một số định hướng lớn trong thời gian tới, bao gồm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong ngăn ngừa nguy cơ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước; nâng cao trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế; nâng tầm vị thế quốc gia thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực kiều bào; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe tham luận của các ban Đảng, Đảng ủy bộ, ngành, địa phương: Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Công an Trung ương; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đảng ủy Bộ Công thương; Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Thành ủy Hà Nội; Thành ủy TP.HCM.