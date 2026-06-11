XSMT 11/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 11/6/2026

XSMT thứ 5 ngày 11/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 11/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Trong kỳ quay này, KQXSMT 11/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 11/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 11/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 5 mới nhất

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XSMT 6/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 6/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) tiến hành quay số ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) tiến hành mở thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) tiến hành quay số ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) tiến hành mở thưởng ở Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) tiến hành quay số ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) tiến hành mở thưởng ở Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) tiến hành quay số ở Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Để được công nhận lĩnh thưởng, vé số phải do công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ và có đầy đủ thông tin tương ứng với kỳ quay, ngày mở thưởng cũng như kết quả trúng thưởng đã công bố.

- Dãy số dự thưởng trên vé cần trùng khớp với một trong các giải của kỳ quay tương ứng, đồng thời vé phải còn nguyên trạng, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay sửa chữa.

- Bên cạnh đó, vé phải được nộp trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định để đảm bảo đủ điều kiện nhận giải.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Đối với vé xổ số trúng thưởng, thời hạn lĩnh giải được quy định là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Khi quá thời gian này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Theo quy định hiện hành, việc chi trả giải thưởng sẽ được thực hiện chậm nhất trong vòng 05 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ. Tuy nhiên, thực tế công ty xổ số kiến thiết thường xử lý sớm hơn để người trúng nhanh chóng nhận được giải.

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