XSMT 7/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 7/6/2026

XSMT chủ nhật ngày 7/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 7/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Trong kỳ quay này, KQXSMT 7/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 7/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 7/6/2026 - Xổ số miền Trung chủ nhật mới nhất

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Kết quả xổ số miền Trung ngày 2/6/2026, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 2/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 2/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được quay số ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ được quay số ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng ở Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ được quay số ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng ở Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ được quay số ở Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng cần được giữ nguyên trạng, nguyên khổ và nguyên số dự thưởng, không rách, không chắp vá hoặc tẩy xóa bất kỳ thông tin nào.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, vé sẽ không còn giá trị nhận giải.

- Người trúng thưởng sẽ được chi trả một lần theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo nhu cầu đăng ký.

- Trường hợp vé trúng nhiều giải khác nhau, người sở hữu sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ các giải thưởng tương ứng theo quy định

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người trúng thưởng có thể đến trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các đại lý được công ty xổ số kiến thiết ủy quyền để tiến hành thủ tục nhận giải.

- Với các giải thưởng có giá trị nhỏ, nhiều người lựa chọn lĩnh tại đại lý vé số vì thuận tiện di chuyển và nhận tiền nhanh hơn. Tuy nhiên, hình thức này thường kèm theo phí hoa hồng đổi vé, dao động khoảng 0,5% đến 1% tùy từng nơi.

- Đối với giải thưởng lớn, người trúng nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để nhận đủ giá trị sau khi trừ thuế (nếu có) và không phải mất thêm phí dịch vụ như khi lĩnh tại đại lý.

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