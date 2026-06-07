Bắt Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ

(VTC News) -

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công, nguyên Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Ông Công hiện là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Cần Thơ.

Trước đó, ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, về “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra từ năm 2021-2023 tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ.

Ông Võ Chí Công hiện là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TP Cần Thơ, bị bắt vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. (Ảnh: CACC)

Từ kết quả điều tra, xác minh ban đầu, ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tổ chức công bố các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ làm việc tại Ban Tổ chức tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ.

Cụ thể, ông Võ Chí Công (47 tuổi), nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ.

Ba bị can còn lại là Nguyễn Thái Đăng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là Phó Bí thư Thường trực xã Mỹ Tú (TP Cần Thơ); Hồ Chí Thành, nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện công tác tại Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ; Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là công chức tại Ban xây dựng Đảng xã Hồ Đắc Kiện, TP Cần Thơ.

Theo điều tra, trong giai đoạn 2021-2023, các bị can lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và nghỉ hưu theo quy định, tại Quy định 113-QĐ/TU ngày 6/1/2021, để chi trái quy định. Sau đó lập hồ sơ chứng từ khống, quyết toán số tiền đã sử dụng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.

Các bị can tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)