Vụ bé gái bị cha ngược đãi, livestream ở Cần Thơ: Công an đã tiếp nhận vụ việc

Chiều 4/5, liên quan đến vụ một người cha ở xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ livestream, có hành vi ngược đãi con gái chỉ mới vài tháng tuổi, một lãnh đạo UBND xã cho biết chính quyền xã đã đưa bé gái đến Trung tâm Bảo trợ xã hội Sóc Trăng chăm sóc.

UBND xã cũng đề nghị công an xã làm rõ vụ việc, vi phạm đến đâu xử lý đến đó.

Cũng theo lãnh đạo xã này, qua nắm thông tin ban đầu, người cha tên T.L.T.; còn vợ người đang bị bệnh.

Em bé khóc thét trong trong livestream. (Ảnh: MXH)

Trước đó, cộng đồng mạng xôn xao khi mạng xã hội đăng một số clip được cắt từ livestream của người đàn ông sống tại xã Vĩnh Hải, ghi lại cảnh người này cầm chai dung dịch có chữ "nước oxy già", nhỏ trực tiếp vào vùng kín của bé gái mới vài tháng tuổi, mặc cho bé khóc dữ dội.

Công an xã Vĩnh Hải ngay sau đó đã tiếp nhận vụ việc, xác minh và làm việc với những người có liên quan.

Em bé ngay lập tức được đưa đến cơ sở y tế để khám, điều trị.

Nhiều người phẫn nộ, bình luận chỉ trích hành vi ngược đãi chính con mình của người đàn ông và mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm, đồng thời có biện pháp bảo vệ bé.

Công an địa phương khẳng định đã tiếp nhận vụ việc, đề nghị cộng đồng mạng không nên chia sẻ hình ảnh của bé gái hoặc cha, mẹ, để bảo đảm quyền của trẻ em, quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.

Một vụ việc tương tự mới đây cũng xảy ra tại Đắk Lắk. Ngày 16/4, Công an xã Ea Kar đã mời bà B.T.T. (SN 1993, trú thôn 2, xã Ea Kar) đến làm việc để xác minh, làm rõ hành vi liên quan đến đoạn clip "tác động vật lý" vào con nhỏ lan truyền trên mạng xã hội.

Bà T. sống cùng "chồng hờ" và có 2 con nhỏ sinh năm 2022 và 2025. Do mâu thuẫn tình cảm với “chồng hờ”, bà T. đã có hành vi tác động đến con nhỏ sinh năm 2025 rất thô bạo, và quay lại clip, với mục đích chọc tức.