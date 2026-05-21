Bé trai 7 tuổi suýt mất bàn tay do tự bật máy bào quế

Một bé trai 7 tuổi ở Lào Cai vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật khẩn cấp để giữ lại bàn tay trái sau tai nạn nghiêm trọng do máy bào vỏ quế tự chế cuốn vào khi đang hoạt động.

Theo người nhà, gia đình có nhiều năm làm nghề sản xuất quế. Trước đây, công đoạn bóc vỏ được thực hiện thủ công, nhưng thời gian gần đây chuyển sang dùng máy có hệ thống trục lăn quay tốc độ cao nhằm tăng năng suất lao động.

Tai nạn xảy ra khi người lớn không để ý, bé tự khởi động máy. Bàn tay trái lập tức bị cuốn vào hệ thống trục lăn đang quay. Trong cơn đau đớn và hoảng loạn, bé vẫn cố gắng tự tắt máy trước khi được người thân phát hiện.

Bệnh nhi được y bác sĩ xử trí, đánh giá tổn thương sau phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

Sau khoảng 6 tiếng từ lúc gặp nạn, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương sau khi sơ cứu tại địa phương. Các bác sĩ đánh giá trẻ bị tổn thương nghiêm trọng vùng cẳng tay và bàn tay, nhiều cấu trúc bị dập nát, nguy cơ ảnh hưởng nặng nề đến khả năng vận động.

Sau khi kiểm soát chảy máu và hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp Khoa Chỉnh hình cùng bác sĩ gây mê hồi sức quyết định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm để bảo tồn tối đa chức năng bàn tay cho trẻ.

ThS.BSCKII Nguyễn Vũ Hoàng, Bệnh viện Nhi Trung ương trực tiếp tham gia ca mổ, cho biết đây là một trong những trường hợp chấn thương phức tạp với nhiều gân gấp, mạch máu và thần kinh bị đứt rách, dập nát nghiêm trọng.

“Có những đoạn gân bị dập nát nặng, chúng tôi phải lựa chọn phục hồi những cấu trúc quan trọng nhất nhằm giữ lại chức năng vận động cơ bản của bàn tay. Ngoài nối gân, mạch máu và thần kinh, ê-kíp còn tái tạo hệ thống giữ gân để các ngón tay có thể vận động đúng trục sau này”, bác sĩ Hoàng nói.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ. Ngoài việc nối mạch máu và gân, các bác sĩ còn phải che phủ phần mềm và sắp xếp lại cấu trúc giải phẫu bàn tay cho bệnh nhi.

Sau mổ, bàn tay của bé hồng ấm trở lại, tuần hoàn các ngón phục hồi tốt. Chỉ vài giờ sau phẫu thuật, bệnh nhi đã có thể cử động nhẹ các ngón tay theo hướng dẫn của bác sĩ. Sau hai tuần điều trị, bé được xuất viện nhưng vẫn cần tiếp tục phục hồi chức năng trong thời gian dài để cải thiện vận động.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo các hộ sản xuất cần tạo hàng rào ngăn trẻ tiếp cận khu vực máy móc, đặc biệt là các thiết bị tự chế. Máy cần có lưới hoặc nắp che an toàn, khóa nguồn điện và cơ chế ngắt khẩn cấp để hạn chế rủi ro.

Khi xảy ra tai nạn đứt rời chi thể, người dân cần nhanh chóng ngắt điện, cầm máu đúng cách và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế chuyên khoa sớm nhất. Phần chi thể đứt rời cần được bọc bằng gạc sạch, cho vào túi kín và bảo quản lạnh đúng cách để tăng cơ hội nối ghép thành công.