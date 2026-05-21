Cháy lớn tại kho điện máy ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14h ngày 21/5, tại kho điện máy nằm trên đường DS 10, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: N.Nhi)

Vào thời điểm trên, một số công nhân đang làm việc bên trong nhà xưởng thì bất ngờ phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội từ khu vực chứa hàng hóa. Ngay lập tức, tiếng hô hoán báo động vang lên khắp nơi.

Hàng chục công nhân nhanh chóng sử dụng các biện pháp chữa cháy tại chỗ bằng bình cứu hỏa mini. Đồng thời, một nhóm khác lao vào, cố gắng khuân vác, di dời các mặt hàng điện máy có giá trị ra khu vực an toàn.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM tiếp cận đám cháy. (Ảnh: N.Nhi)

Lính cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy. (Ảnh: N.Nhi)

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Tại đây, các chiến sĩ cứu hỏa đã khẩn trương triển khai nhiều mũi vòi rồng, phun nước áp lực cao từ nhiều hướng để cô lập đám cháy, ngăn không cho ngọn lửa cháy lan sang các khu dân cư lân cận.

Sau hơn 30 phút có mặt, cảnh sát đã khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã làm phần lớn nhà xưởng bị đổ sập, nhiều tài sản, linh kiện điện tử bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê, làm rõ.