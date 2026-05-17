Cháy nhà ở TP.HCM, nam thanh niên thiệt mạng

Lực lượng chức năng TP.HCM đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại phường Linh Xuân khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, lúc 7h42 ngày 17/5, Công an phường Linh Xuân nhận được tin báo xảy ra cháy tại căn nhà trên đường 4, khu phố 60, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) cùng lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy, ngăn đám cháy lan rộng.

Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, quá trình kiểm tra hiện trường bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là N.M.K (SN 2006).

Trước đó, ngày 12/4, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một dãy phòng trọ trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM) khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 3h ngày 12/4, người dân sống gần một tiệm thuốc tây trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp) nghe tiếng hô hoán, kêu cứu thất thanh.

Khi chạy ra kiểm tra, người dân phát hiện khói lửa đã bùng phát dữ dội, bao trùm một phần dãy phòng trọ gần đó. Những người có mặt tại hiện trường đã lập tức huy động bình chữa cháy mini và nguồn nước tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi tiếp cận, vừa dập lửa vừa phá cửa để cứu hộ.

Vụ cháy khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương.