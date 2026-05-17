Loạt mỹ phẩm bị thu hồi vì sai công thức, nhãn mác

(VTC News) -

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi trên toàn quốc loạt sản phẩm mỹ phẩm do vi phạm quy định về công thức và ghi nhãn.

Trong số này, ba sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu The Vigo (TP.HCM) công bố bị xác định có công thức thực tế không phù hợp với hồ sơ đã đăng ký.

STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố 1 Laboratorios Babé - Stop Akn Hidratante Reparadora/ Stop Akn Repairing Moisturiser 177124/22/CBMPQLD cấp ngày 11/08/2022 2 Revision Skincare Retinol Complete 0.5 228904/24/CBMP-QLD cấp ngày 12/03/2024 3 Ekseption White-Up Sorbet 215050/23/CBMP-QLD cấp ngày 24/10/2023

Đây đều là các dòng chăm sóc da thuộc phân khúc trung và cao cấp, thường được phân phối tại spa, clinic da liễu và cửa hàng mỹ phẩm chuyên dụng.

Cục Quản lý Dược thu hồi toàn quốc 7 mỹ phẩm nhập khẩu do sai công thức. (Ảnh minh hoạ)

Bốn sản phẩm khác do Chi nhánh Công ty TNHH Kotrans tại Hà Nội công bố bị thu hồi vì vi phạm quy định ghi nhãn mỹ phẩm. Danh sách gồm:

STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố 1 VT RETI-A REEDLE SHOT 700 284606/25/CBMP-QLD cấp ngày 10/8/2025 2 Torriden CELLMAZING Pore Perfecting Ampoule 272676/25/CBMP-QLD cấp ngày 19/4/2025 3 VT CICA COLLAGEN MASK 261209/24/CBMP-QLD cấp ngày 28/12/2024 4 UNOVE DEEP DAMAGE REPAIR SHAMPOO SWEET BREEZE 278006/25/CBMP-QLD cấp ngày 09/6/2025

Các sản phẩm này có xuất xứ Hàn Quốc, hiện được bán phổ biến trên nhiều sàn thương mại điện tử và nền tảng bán hàng trực tuyến.

Cơ quan quản lý yêu cầu các doanh nghiệp liên quan khẩn trương thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm, đồng thời xử lý theo đúng quy định hiện hành. Sở Y tế Hà Nội và TP HCM được giao giám sát quá trình thu hồi, tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Y tế trước ngày 15/6.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Y tế liên tục phát đi các quyết định thu hồi, tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chuẩn. Gần đây nhất, gần 800 sản phẩm kem dưỡng, chống nắng và sữa rửa mặt bị yêu cầu thu hồi trên toàn quốc do không đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng tăng cường siết quản lý thị trường dược phẩm, mỹ phẩm trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và quảng cáo sai sự thật xuất hiện ngày càng nhiều.