Mua MacBook 2026: Những lưu ý cần biết trước khi xuống tiền

Những thay đổi thiết thực trên dòng máy mới

Dòng máy tính mỏng nhẹ này đã có những bước tiến dài từ những ngày đầu ra mắt. Ở thế hệ chip mới nhất, máy được trang bị băng thông bộ nhớ lên mức 120GB/s. Cải tiến này giúp thiết bị xử lý thông tin nhanh chóng hơn, hạn chế độ trễ khi bạn thao tác trên nhiều ứng dụng cùng lúc.

Bên cạnh đó, một điểm cộng rất lớn cho những ai thích không gian làm việc rộng rãi là khả năng xuất hình ảnh ra hai màn hình rời. Điều thú vị là bạn vẫn có thể sử dụng tính năng này trơn tru ngay cả khi đang gập màn hình chính của máy lại.

MacBook Air M5. (Ảnh: Apple)

Chọn phiên bản tiêu chuẩn cho nhu cầu cơ bản

Sự ra đời của dòng thiết bị này vốn để đáp ứng nhu cầu di động và làm việc linh hoạt. Nếu bạn chỉ tìm kiếm một cỗ máy để lướt web, gửi email hay làm các tác vụ văn phòng thông thường, phiên bản tiêu chuẩn kích thước 13 inch là lựa chọn rất vừa vặn.

Ở mức cấu hình cơ bản hiện nay, chiếc MacBook Air M4 đã được trang bị sẵn 16GB bộ nhớ cùng không gian lưu trữ 256GB. Máy vẫn duy trì thiết kế cổng sạc nam châm MagSafe quen thuộc. Thiết kế khéo léo này giúp bạn có thể tận dụng trọn vẹn cả hai cổng kết nối Thunderbolt 4 tốc độ cao cho các phụ kiện khác.

Khi nào bạn cần tăng dung lượng lưu trữ?

Phiên bản cơ sở đáp ứng tốt đa số nhu cầu thường ngày. Tuy nhiên, nếu bạn dự định gắn bó với máy trong nhiều năm và khối lượng công việc ngày một tăng, bản 15 inch với dung lượng 512GB sẽ mang lại sự yên tâm lớn hơn. Quyết định nâng cấp lên 512GB mang đến lợi ích rõ rệt về mặt phần cứng.

Cụ thể, mức dung lượng 512GB sở hữu hai cấu kiện chip nhớ, giúp cải thiện tốc độ đọc và ghi dữ liệu. Khi hệ thống cần thêm không gian để xử lý công việc, ổ lưu trữ này cũng hỗ trợ chuyển đổi bộ nhớ tạm thời một cách hiệu quả hơn. Dung lượng lớn cũng giúp máy duy trì độ ổn định dài lâu, tránh tình trạng giảm hiệu suất khi bộ nhớ gần đầy.

Hiểu rõ giới hạn để chọn đúng thiết bị

Dù hoạt động rất mượt mà, chúng ta vẫn cần nhìn nhận đúng vai trò của dòng máy tính mỏng nhẹ này. Thiết bị sẽ gặp khó khăn nếu bạn ép máy xử lý các đoạn phim định dạng nặng hoặc làm đồ họa chuyên sâu. Khi đó, hệ thống có thể bị quá tải và phản hồi chậm.

Nhiều người dùng thường có tâm lý muốn nâng cấp tối đa cấu hình để dùng được lâu dài. Dù vậy, việc bỏ thêm một khoản chi phí lớn để nâng cấp bộ nhớ RAM lên 32GB hay ổ lưu trữ lên 2TB cho dòng máy này là không thực sự cần thiết.

Ở tầm giá đó, việc chuyển hướng sang một chiếc MacBook Pro sẽ là khoản đầu tư hợp lý và mang lại hiệu quả công việc cao hơn. Hãy chọn đúng thiết bị cho đúng mục đích sử dụng thay vì cố gắng biến nó thành một cỗ máy làm việc quá sức.

MacBook Neo. (Ảnh: thegioididong.com)

