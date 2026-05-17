Thủ tướng: Các bộ trưởng nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm chậm ban hành văn bản

Nội dung trên được nêu tại Văn bản số 520 của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Văn bản nêu rõ, việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết, Thủ tướng đã có chỉ đạo tại Công điện số 36 và Thông báo số 245. Tuy nhiên, đến nay một số bộ, cơ quan ngang bộ vẫn chưa tuân thủ đúng thời hạn hoàn thành việc xử lý các văn bản quy định chi tiết còn nợ ban hành.

Về việc này, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và tập trung chỉ đạo thực hiện ngay.

Theo đó, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết phải trực tiếp (không được ủy quyền cho cấp phó) chỉ đạo việc xây dựng, ban hành và trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thuộc trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp trao đổi, thống nhất với bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ liên quan về các nội dung còn ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng; trực tiếp báo cáo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về chất lượng, tiến độ trình, ban hành văn bản quy định chi tiết và những vấn đề phát sinh do việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

Với 19 nghị định, quyết định của Thủ tướng quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực từ trước ngày 1/5 và 78 văn bản sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, các bộ, cơ quan ngang bộ phải hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ, Thủ tướng chậm nhất trong ngày 16/5 đối với các văn bản chưa trình.

Với các dự thảo đã trình, các cơ quan khẩn trương tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ để hoàn thiện.

Với 75 thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương ban hành, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với luật, nghị quyết của Quốc hội.

Người đứng đầu các cơ quan chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn.

Với các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo các dự án luật, nghị quyết khẩn trương rà soát các nội dung giao quy định chi tiết và chủ động tổ chức soạn thảo các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm chất lượng, thời hạn trình, ban hành theo đúng quy định.

Bộ Tư pháp tập trung nguồn lực, tổ chức thẩm định ngay sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng theo đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ. Bộ Tư pháp cũng cần rà soát nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của các bộ, cơ quan ngang bộ và khẳng định rõ hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đủ hoặc chưa đủ điều kiện trình Chính phủ, Thủ tướng.

Thủ tướng đề nghị các Phó Thủ tướng theo lĩnh vực được phân công phụ trách trực tiếp chỉ đạo bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện nghiêm các chỉ đạo nêu trên; tập trung chỉ đạo việc hoàn thiện và khẩn trương xem xét, ký ban hành các văn bản quy định chi tiết.