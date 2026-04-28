Thủ tướng yêu cầu không phân quyền trực tiếp cho bộ trưởng trong luật, pháp lệnh, nghị quyết

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Công văn số 435 của Thủ tướng về việc sửa đổi, bổ sung các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm theo các nguyên tắc tại Luật Tổ chức Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khi soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết phải tuân thủ các nguyên tắc về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, không quy định cụ thể tên bộ, ngành và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của bộ, ngành tại dự thảo luật, nghị quyết, pháp lệnh, bảo đảm quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội theo quy định của Hiến pháp.

"Không phân quyền trực tiếp cho các bộ trưởng tại luật, pháp lệnh, nghị quyết, bảo đảm Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về các ngành, lĩnh vực và thực hiện phân công phạm vi quản lý Nhà nước cho các bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ", Thủ tướng chỉ đạo.

Đối với các vấn đề về bảo đảm quyền con người, quyền công dân, liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, trình tự tố tụng; thực hiện các khuyến nghị, cam kết, thỏa thuận quốc tế hoặc vấn đề khác, nếu cần thiết quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của bộ trưởng thì cần giải trình rõ sự cần thiết.

Tại công văn, Thủ tướng đề nghị 14 bộ, cơ quan ngang bộ chuẩn bị hồ sơ các dự án để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI hoặc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm đúng quy định.

Cụ thể, Bộ Công an chuẩn bị hồ sơ đối với 1 dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Bộ Công Thương chuẩn bị hồ sơ đối với 7 dự án luật, gồm: Luật Thương mại, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Điện lực, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Dầu khí, Luật Công nghiệp trọng điểm, Luật Cạnh tranh.

Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị hồ sơ đối với 2 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đo lường; Luật bưu chính.

Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; chuẩn bị hồ sơ đối với 2 dự án luật, pháp lệnh (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thỏa thuận quốc tế; Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao).

Bộ Nội vụ chuẩn bị hồ sơ đối với 7 dự án luật, pháp lệnh, gồm: Bộ luật Lao động; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Bình đẳng giới; Luật Lưu trữ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị hồ sơ đối với dự án Luật Đất đai.

Bộ Quốc phòng chuẩn bị hồ sơ đối với 3 dự án luật, pháp lệnh, gồm: Luật Phòng không nhân dân; Luật phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Pháp lệnh về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Bộ Tài chính chuẩn bị hồ sơ đối với 6 dự án luật, nghị quyết, gồm: Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Hải quan; Nghị quyết của Quốc hội phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước.

Bộ Tư pháp chuẩn bị hồ sơ đối với 7 dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh, gồm: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Hội Luật gia 1 dự án Luật Trọng tài thương mại.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị hồ sơ đối với 5 dự án luật, gồm: Luật Xuất bản; Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Luật Thư viện; Luật Di sản văn hóa.

Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ đối với 6 dự án luật, nghị quyết, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Luật Giao thông đường thủy nội địa; Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 755/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1/7/1991.

Bộ Y tế chuẩn bị hồ sơ đối với 5 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Trẻ em; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị hồ sơ đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Phòng, chống rửa tiền.