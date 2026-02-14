Siết kỷ luật, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai nghị quyết

Tinh thần mới của Nghị quyết Đại hội

Tại hội thảo "Những giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống", PGS.TS Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết về tinh thần mới của Nghị quyết thể hiện trên các mặt:

Tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ và hiệu quả. Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu đổi mới không chỉ ở tầm chủ trương, quan điểm, mà sâu xa hơn là đổi mới tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo, quản lý và cách thức tổ chức thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị. Trọng tâm của tinh thần này là chuyển từ tư duy hành chính, mệnh lệnh sang tư duy kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

"Văn kiện Đại hội thể hiện rõ sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy của Đảng về phát triển, xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm; thể chế hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng; phát triển xanh, bền vững hiệu quả, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu bắt buộc; hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng suất lao động là thước đo chất lượng tăng trưởng.

Chỉ khi đổi mới mạnh mẽ từ tư duy đến cách làm, đề cao hành động thực chất, gắn trách nhiệm với hiệu quả cụ thể thì các quyết sách của Đại hội mới thực sự đi vào cuộc sống", PGS.TS Dương Trung Ý nhấn mạnh.

Tinh thần tự lực, tự cường, tự tin và tự hào dân tộc - nền tảng sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh mới. Theo PGS.TS Dương Trung Ý, lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của những chiến công phi thường, được tạo nên bởi một dân tộc tuy không lớn nhưng sở hữu sức mạnh nội sinh đặc biệt mà không thế lực xâm lược nào có thể khuất phục.

Qua mỗi giai đoạn lịch sử đầy biến động, dân tộc Việt Nam không chỉ đứng vững mà còn trưởng thành mạnh mẽ. Cội nguồn của sức sống đó chính là tinh thần tự lực, tự cường được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, là niềm tin vào bản lĩnh, trí tuệ và lòng tự hào dân tộc. Những giá trị ấy hòa quyện, tạo nên sức mạnh nội sinh, làm nên mọi thắng lợi từ thời dựng nước, giữ nước đến công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ngày nay.

Tinh thần tự chủ chiến lược - bước phát triển mới trong tư duy lý luận và tầm nhìn kiến tạo quốc gia của Đảng. PGS.TS Dương Trung Ý cho rằng, việc xác lập phạm trù "tự chủ chiến lược" trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng về độc lập, tự chủ và con đường phát triển bền vững của đất nước. Đây không chỉ là sự bổ sung khái niệm mà là sự nâng tầm nhận thức, thể hiện tầm nhìn chiến lược toàn diện, bao trùm, phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường.

PGS.TS Dương Trung Ý phát biểu tại hội thảo.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tinh thần này đề cao bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của cán bộ, nhất là người đứng đầu; khuyến khích chủ động đổi mới sáng tạo, hành động vì lợi ích chung; đồng thời khắc phục triệt để tâm lý sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tinh thần hành động quyết liệt: Nói ít, làm nhiều, làm đến nơi đến chốn, làm đến cùng. "Tinh thần hành động phải được cụ thể hóa bằng các giải pháp thiết thực, triển khai đồng bộ, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị; huy động mọi nguồn lực phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra. Đại hội XIV của Đảng đã mở ra một chặng đường phát triển mới. Đưa văn kiện Đại hội vào cuộc sống là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh hành động và là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền", PGS.TS Dương Trung Ý nêu ý kiến.

Tinh thần lấy lợi ích quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Đại hội XIV của Đảng xác định đây là nguyên tắc xuyên suốt trong toàn bộ quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối phát triển đất nước. Mọi chủ trương, chính sách không chỉ được xem xét ở góc độ tăng trưởng kinh tế hay hiệu quả trước mắt, mà phải hướng tới nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; củng cố niềm tin xã hội; bảo đảm công bằng, tiến bộ, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo PGS.TS Dương Trung Ý, đây là bước chuyển lớn trong nhận thức và định hướng phát triển của Đảng, từ cách tiếp cận thiên về tăng trưởng đơn thuần sang cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, đặt chất lượng cuộc sống và sự phát triển toàn diện của Nhân dân vào vị trí trung tâm của mọi quyết sách, đồng thời gắn chặt phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, độc lập, chủ quyền, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Các đại biểu tại hội thảo.

Mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, chúng ta phải quán triệt quan điểm, văn kiện không chỉ là ngọn đuốc soi đường, mà còn dẫn dắt để tổ chức triển khai bằng được các mục tiêu.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, phải đặt ra chương trình hành động cụ thể cho nhiệm kỳ, từng năm, thậm chí từng tháng; lấy kết quả thực chất làm thước đo chứ không chạy theo văn bản, hội nghị, phong trào, thành tích.

Cần tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và sự tham gia đồng hành của người dân, doanh nghiệp... Đảng, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, không làm thay; không ôm đồm. Phân cấp, phân quyền gắn liền với kiểm soát quyền lực.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo.

Về tổ chức thực hiện, theo ông Nguyễn Xuân Thắng cần thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình triển khai trong thực tiễn bằng hệ thống tiêu chí đánh giá theo KPI.

"Việc thiết lập hệ thống KPI không cần nhiều nhưng phải trúng, phù hợp với mỗi cấp. Cần có KPI cho người đứng đầu; tránh xảy ra tình trạng các anh cứ làm đi còn tôi đứng chỉ tay. Trong công việc cần chú ý thời gian, tiến độ nhưng không vì thế mà kém chất lượng. Liệu có cần chương trình hành động cá nhân của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị không?", ông Nguyễn Xuân Thắng đặt câu hỏi.

Rõ ràng, trong mọi nhiệm vụ, vai trò của cán bộ, nhất là người đứng đầu rất quan trọng, "mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém", "Cán bộ nào phong trào ấy". GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, nếu không giải quyết tốt vấn đề con người, không có những con người thực sự có trách nhiệm, "chí công vô tư" thì rất khó thực hiện thành công.

Để lựa chọn được cán bộ tâm huyết, có năng lực giải quyết công việc phải là người có đức, có tài và có sức. Sức không chỉ là sức khỏe mà còn là sức bền, sức chịu đựng, sức chia sẻ với Nhân dân, sức bám sát công việc, cùng với thái độ và tinh thần trách nhiệm. Khi trao quyền cho cán bộ đồng thời gắn với trách nhiệm và đánh giá đúng cán bộ, ai là người xứng tầm, ai làm việc có trách nhiệm, mang lại hiệu quả thực tế.