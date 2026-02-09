Chuyển từ tư duy học tập, quán triệt Nghị quyết sang hiểu sâu, hành động đúng

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì hội nghị.

Chương trình hành động gồm 7 chỉ tiêu, 5 nhóm nội dung và hơn 60 đề án, nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng thời, các chỉ tiêu, nhiệm vụ này cũng gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Ông Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề xuất nguyên tắc “7 rõ” trong thực hiện chương trình hành động:

Thứ nhất là rõ người: ai chủ trì, ai phối hợp. Thứ hai là rõ việc: công việc cụ thể là gì, chỉ tiêu KPI bao nhiêu. Thứ ba là rõ trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ tư là rõ thẩm quyền, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ đi đôi với kiểm soát quyền lực. Thứ năm là rõ thời gian, có lộ trình, mốc thời gian bắt đầu và kết thúc cụ thể. Thứ sáu là rõ kết quả, đầu ra phải đo được, đánh giá được, định lượng được.

Ông cũng bổ sung thêm một “rõ” nữa là rõ nguồn lực, bảo đảm các điều kiện về tài chính, con người và cơ sở vật chất.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu từ chương trình hành động của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, các đảng bộ trực thuộc phải cập nhật và ban hành ngay chương trình hành động riêng của từng đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Phải chuyển mạnh từ tư duy học tập, quán triệt sang hiểu sâu, hành động đúng và làm đến cùng. Kết quả thực hiện chương trình hành động là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Phải tập trung nâng tầm tham mưu chiến lược. Các cơ quan trong Đảng bộ phải bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu kịp thời, bảo đảm cơ sở khoa học, có tầm nhìn chiến lược, tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.