Cùng dự buổi gặp mặt có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an - Đại tướng Lương Tam Quang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khu vực phía Nam.

Bày tỏ xúc động và đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm và những lời động viên chân thành của các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi tới các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng lời thăm hỏi, lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an khang, hạnh phúc, khẳng định thành công của Đại hội XIV một lần nữa cho thấy sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng.

Tổng Bí thư đồng thời cho biết, ngay sau Đại hội XIV, một loạt vấn đề trọng tâm công tác xây dựng Đảng sẽ được triển khai đồng bộ để nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

"Ngay sau Đại hội XIV, chúng ta sẽ triển khai đồng bộ một số trọng tâm công tác xây dựng Đảng như: Sửa đổi, bổ sung và ban hành đồng bộ các hướng dẫn, quy định về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; ban hành mới quy định về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng và Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng của Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, lựa chọn đúng người, giao đúng việc, lấy hiệu quả công việc, sự tín nhiệm của nhân dân và kết quả thực tiễn làm thước đo chủ yếu; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa"; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là công tác sinh hoạt ở chi bộ", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Sau khi thông tin khái quát về những thành tựu nổi bật của đất nước trên tất cả các lĩnh vực, Tổng Bí thư nêu rõ, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn tới đặt ra yêu cầu rất cao, trách nhiệm rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang cho Đảng ta, đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng; bảo đảm mọi chủ trương đúng đều được tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư khẳng định, mục tiêu cao nhất của mọi chủ trương, chính sách của chúng ta là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Nổi bật là thời gian qua Đảng, Nhà nước đã bố trí khoảng 17% ngân sách cho an sinh xã hội; tỷ lệ nghèo giảm nhanh, hiện còn khoảng 1,3%; tuổi thọ trung bình của người dân đạt 74,8 năm (trong đó số năm sống khỏe khoảng hơn 67 năm); chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 37 bậc, xếp thứ 46 trên thế giới. Nhiều chương trình lớn hỗ trợ Nhân dân đã đạt kết quả rõ nét như: xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát triển nhà ở xã hội, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo người có công, người yếu thế...

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai, còn nhiều khó khăn. Do đó, thời gian tới Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho các chính sách phát triển con người, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển; kiên trì thực hiện quan điểm phát triển toàn diện và bao trùm, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Một lần nữa nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn trân trọng những đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, Tổng Bí thư mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí trong thời gian tới để góp phần giúp Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV hoàn thiện chủ trương, chính sách, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo.