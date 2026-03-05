Thiết kế hành trình thay cho tour trọn gói: Mô hình mới hút khách Việt đi Nhật

(VTC News) -

Khách hàng được quyền quyết định sử dụng từng hạng mục như vé máy bay, visa, phương tiện hay hỗ trợ tại Nhật theo nhu cầu thực tế. Cách làm này đặt sự minh bạch và quyền chủ động của người đi du lịch vào trung tâm, đồng thời mở ra mô hình linh hoạt hơn trong bối cảnh ngày càng nhiều khách Việt muốn tự do khám phá Nhật Bản nhưng vẫn cần một đơn vị am hiểu đứng sau hỗ trợ.

Làn sóng “mới nổi” dịch vụ thiết kế tour cá nhân trong hành trình đi Nhật của khách Việt

Sự thay đổi trong hành vi du lịch của người Việt những năm gần đây đang tạo ra khoảng trống cho một loại hình dịch vụ mới. Thay vì lựa chọn tour trọn gói với lịch trình cố định, ngày càng nhiều khách muốn tự chủ thời gian, điểm đến và nhịp trải nghiệm. Tuy nhiên, đi tự túc hoàn toàn lại đặt ra không ít áp lực, từ việc xin visa, đặt vé, lên lịch trình cho đến xử lý phát sinh tại Nhật.

Chính nhu cầu vừa muốn tự do vừa cần sự an tâm này đã thúc đẩy sự nổi lên của dịch vụ thiết kế tour cá nhân, trong đó Đi Nhật Cùng Nhâm thuộc công ty Nippon Travel là một trong những đơn vị tiên phong theo đuổi mô hình.

Khác với tour đóng gói sẵn, dịch vụ thiết kế hành trình cá nhân bắt đầu bằng việc khảo sát nhu cầu cụ thể của từng nhóm khách. Lịch trình được xây dựng dựa trên sở thích, ngân sách, số ngày lưu trú và thói quen di chuyển. Mọi chi phí được tách bạch, khách có thể tự chọn đặt vé máy bay, khách sạn hay phương tiện thông qua đơn vị hỗ trợ hoặc tự thực hiện. Cách làm này giúp khách giữ được quyền kiểm soát chuyến đi, đồng thời giảm bớt rủi ro nhờ sự tư vấn từ đội ngũ có kinh nghiệm thực tế tại Nhật.

Khách hàng trẻ thích thú khi tour du lịch được thiết kế phù hợp với nhu cầu của mình.

Sự phát triển của mạng xã hội và nguồn thông tin trực tuyến khiến khách du lịch ngày càng chủ động hơn. Họ không chỉ tìm kiếm địa điểm đẹp mà còn muốn hiểu cách di chuyển, chi tiêu và trải nghiệm đời sống địa phương.

Điều này khiến vai trò của đơn vị lữ hành chuyển dịch từ người bán tour sang người thiết kế và đồng hành. Thay vì dẫn đoàn theo lịch trình cố định, đơn vị cung cấp giải pháp cá nhân hóa và hỗ trợ trước, trong và sau chuyến đi. Với nhiều khách đi Nhật lần đầu hoặc quay lại nhiều lần, mô hình này tạo cảm giác nhẹ đầu hơn khi vẫn có người am hiểu đứng phía sau.

Từ góc nhìn thị trường, sự nổi lên của dịch vụ thiết kế tour cá nhân cho thấy du lịch Nhật Bản đang bước sang giai đoạn mới. Khách hàng không còn chỉ quan tâm đến giá rẻ hay số điểm đến, mà chú trọng trải nghiệm phù hợp với bản thân. Những đơn vị theo đuổi mô hình minh bạch, linh hoạt và cá nhân hóa có cơ hội tạo dựng niềm tin dài hạn. Trong bối cảnh đó, dịch vụ thiết kế hành trình được xem như một bước chuyển tự nhiên của ngành du lịch, đáp ứng nhu cầu đi sâu và đi nhiều lần của khách Việt đối với Nhật Bản.

Dịch vụ thiết kế tour du lịch cá nhân được rất nhiều người yêu thích.

Không bán tour đóng gói, bán sự an tâm trong từng hành trình Nhật Bản

Trọng tâm trong mô hình vận hành của đơn vị là dịch vụ thiết kế tour Nhật Bản theo trải nghiệm bán tự túc. Tại Đi Nhật Cùng Nhâm, lịch trình được xây dựng dựa trên nhịp di chuyển, sở thích và ngân sách của từng nhóm khách thay vì áp dụng một khuôn mẫu cố định.

Song song với đó là hệ thống dịch vụ bổ trợ như tour nội địa Nhật kết hợp đối tác, visa Nhật Bản, vé máy bay Việt - Nhật, phương tiện di chuyển, sim và eSIM, cùng hỗ trợ tại chỗ khi khách ở Nhật. Những dịch vụ này không bị gộp cứng vào một gói bắt buộc mà được đặt dưới dạng lựa chọn mở, giúp khách linh hoạt quyết định theo nhu cầu thực tế.

Cách tiếp cận này phản ánh sự thay đổi của thị trường. Khách du lịch ngày càng chủ động tìm hiểu thông tin, so sánh giá và tự xây dựng kế hoạch cho chuyến đi. Tuy nhiên, họ vẫn cần một đơn vị có kinh nghiệm thực tế để tư vấn và xử lý phát sinh khi cần. Thay vì đóng vai trò người bán tour, đơn vị định vị mình là người thiết kế, tư vấn và đồng hành phía sau hành trình.

Các mối quan hệ với hãng bay, đối tác vận chuyển hay dịch vụ viễn thông được xây dựng nhằm giảm rủi ro cho khách, không phải để ép sử dụng dịch vụ. Trong bối cảnh khách ngày càng thông minh và chủ động, sự minh bạch chính là nền tảng để một thương hiệu du lịch đi đường dài.

Các phương tiện di chuyển được thiết kế phù hợp với từng nhóm hành khách.

Trong bối cảnh du lịch Nhật Bản đang dịch chuyển từ tour đại trà sang trải nghiệm cá nhân hóa, cách làm minh bạch và linh hoạt của Nippon Travel (Đi Nhật Cùng Nhâm) trở thành yếu tố quyết định để giữ chân khách lâu dài. Việc tách bạch chi phí, trao quyền lựa chọn và duy trì vai trò đồng hành phía sau mỗi hành trình giúp Đi Nhật Cùng Nhâm xây dựng niềm tin theo hướng bền vững thay vì tăng trưởng ngắn hạn.