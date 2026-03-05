Sri Lanka vớt được 87 thi thể từ chiến hạm Iran bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm

Ảnh vệ tinh ghi lại các cuộc tấn công chính xác vào căn cứ không quân Konarak, Iran, ngày 4/3. (Ảnh: Reuters)

Ảnh vệ tinh chụp một con tàu bị lật úp tại căn cứ hải quân Konarak, Iran, ngày 4/3. (Ảnh: Reuters)

Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại các cơ sở quân sự của Iran:

Cập nhật diễn biến Mỹ-Israel tấn công, Iran đáp trả mới nhất:

Số người thiệt mạng trong 5 ngày tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã vượt quá 1.000 người, theo truyền thông nhà nước Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cảnh báo về “các phong trào khủng bố” ở biên giới nước này với Iraq trong một cuộc điện đàm với lãnh đạo đảng chính trị người Kurd ở Iraq.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran bác bỏ các báo cáo về việc người Kurd xâm nhập vào Iran, cũng như lãnh đạo một nhóm các đảng chính trị người Kurd ở Iran, bác bỏ báo cáo của Fox News nói rằng các chiến binh người Kurd đã vào Iran từ Iraq.

Khi cuộc xung đột bao trùm khu vực, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một tên lửa đạn đạo do Iran bắn đã bị hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của NATO phá hủy ở phía đông Địa Trung Hải. Mục tiêu của tên lửa vẫn chưa được xác định rõ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết một tàu ngầm của Mỹ đánh chìm một tàu chiến của Iran bằng ngư lôi trong vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển Sri Lanka.

Đa số Thượng viện Mỹ đã ủng hộ chiến dịch quân sự của Tổng thống Donald Trump chống lại Iran.

Israel đã thực hiện các cuộc tấn công mới vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, trong khi Hezbollah cho biết họ đã giao tranh với binh lính Israel ở miền nam Lebanon.