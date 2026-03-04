Tặng Huân chương Dũng cảm cho người cứu sống 6 nạn nhân vụ tai nạn hồ Thác Bà

Ngày 4/3, Chủ tịch nước Lương Cường ký quyết định khen thưởng cấp Nhà nước đối với ông Hà Ngọc Sơn (trú tại thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai).

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân vụ chìm tàu khách tại hồ Thác Bà, Lào Cai ngày 22/2.

Theo đó, ông Hà Ngọc Sơn được trao tặng Huân chương Dũng cảm vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong việc cứu người. Cụ thể, vào ngày 21/2, tại khu vực hồ Thác Bà (thuộc địa phận tỉnh Lào Cai), một vụ tai nạn giao thông đường thủy đã xảy ra. Trong tình huống nguy cấp, ông Sơn không quản ngại nguy hiểm, kịp thời ứng cứu và đưa được 6 người vào bờ an toàn.

Hành động của ông Hà Ngọc Sơn được đánh giá là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần tương thân tương ái, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Quyết định khen thưởng này được đưa ra dựa trên Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Thi đua, khen thưởng và xét đề nghị của Thủ tướng tại Tờ trình số 207.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân ông Hà Ngọc Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.