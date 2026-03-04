Chủ tịch UBND TP Hà Nội động viên tân binh tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5

(VTC News) -

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận và biểu dương các thanh niên đã chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số và chấp hành thời gian quy định tham gia ngày hội tòng quân hôm nay.

Các đại biểu tham dự Lễ giao nhận quân tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Thanh Oai.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng và gửi gắm niềm tin tưởng vào 735 đoàn viên thanh niên ưu tú tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Thanh Oai, tự tin vững bước lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc với khí thế và quyết tâm cao.

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội, dự và phát biểu động viên các tân binh.

Ông Vũ Đại Thắng mong muốn những người con của Thủ đô lên đường nhập ngũ hôm nay luôn phát huy truyền thống Thủ đô Anh hùng, truyền thống của địa phương và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an giao.

Lãnh đạo các xã Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân, Phú Xuyên dự động viên các tân binh. (Ảnh: Minh Đức)

Lãnh đạo các xã Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn dự động viên các tân binh.

Năm nay, toàn thành phố Hà Nội có hơn 4.700 công dân lên đường nhập ngũ, có hơn 2.428 công dân xung phong viết đơn tình nguyện nhập ngũ (chiếm hơn 60%). Công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 30%, có 164 đảng viên, gần 2.300 người đã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng.

Xã Phúc Sơn, HN có 41 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ, trong đó có 34 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 7 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

43 tân binh xã Hồng Vân nghiêm trang trong Lễ giao nhận quân, năm nay xã Hồng Vân có 37 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 06 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trân trọng đề nghị các đơn vị nhận quân tạo điều kiện tốt nhất để các tân binh của Thủ đô Hà Nội sớm hòa nhập với môi trường quân ngũ, phấn đấu rèn luyện, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

41 tân binh xã Chương Dương, HN lên đường thực hiện nghĩa vụ, trong đó có 35 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 6 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Các tân binh bước qua cổng vinh quang, lên đường thực hiện nghĩa vụ.

43 tân binh xã Mỹ Đức, Hà Nội lên đường nhập ngũ, trong đó có 36 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 7 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Năm nay, xã Thường Tín ,HN có 51 tân binh, trong đó 44 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 7 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trước đó ngày 28/2, xã Thường Tín đã tổ chức gặp mặt, tặng quà và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.