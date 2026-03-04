Chủ tịch UBND TP Hà Nội động viên tân binh tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5
(VTC News) -
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng động viên 735 tân binh tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Thanh Oai.
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận và biểu dương các thanh niên đã chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số và chấp hành thời gian quy định tham gia ngày hội tòng quân hôm nay.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng và gửi gắm niềm tin tưởng vào 735 đoàn viên thanh niên ưu tú tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Thanh Oai, tự tin vững bước lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc với khí thế và quyết tâm cao.
Ông Vũ Đại Thắng mong muốn những người con của Thủ đô lên đường nhập ngũ hôm nay luôn phát huy truyền thống Thủ đô Anh hùng, truyền thống của địa phương và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an giao.
Năm nay, toàn thành phố Hà Nội có hơn 4.700 công dân lên đường nhập ngũ, có hơn 2.428 công dân xung phong viết đơn tình nguyện nhập ngũ (chiếm hơn 60%). Công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 30%, có 164 đảng viên, gần 2.300 người đã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trân trọng đề nghị các đơn vị nhận quân tạo điều kiện tốt nhất để các tân binh của Thủ đô Hà Nội sớm hòa nhập với môi trường quân ngũ, phấn đấu rèn luyện, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.