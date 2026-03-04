Israel tuyên bố tiêm kích F-35 bắn hạ máy bay chiến đấu của Iran

(VTC News) -

Cuộc không kích của Israel nhắm vào vùng ngoại ô Beirut. (Video: X)

Quân đội Israel cho biết vụ việc này đánh dấu "lần đầu tiên trong lịch sử" một máy bay chiến đấu có người lái bị tiêm kích F-35 bắn hạ, làm nổi bật sức mạnh được quốc gia này triển khai trong chiến dịch tại Iran.

"Một tiêm kích F-35 đã bắn rơi máy bay chiến đấu Yak-130 Iran trên bầu trời Tehran. Đây là lần đầu phi cơ F-35 hạ được chiến đấu cơ có người lái trên thế giới", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông tin.

Trong diễn biến liên quan, quân đội Israel khẳng định Iran vẫn có khả năng đáng kể để phóng tên lửa vào Israel, ngay cả khi họ tiếp tục tấn công bệ phóng tên lửa ở quốc gia này .

"Chúng tôi đã phá hủy hàng chục bệ phóng tên lửa gây ra mối đe dọa đáng kể", người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn tướng Effie Defrin tuyên bố trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp.

Ông Defrin nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công bệ phóng tên lửa và giảm cường độ bắn, nhưng Iran vẫn còn năng lực đáng kể và tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng hệ thống phòng thủ của chúng ta không phải là bất khả xâm phạm".

Máy bay chiến đấu F-35. (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Trong khi đó, Iran tuyên bố sắp chọn được nhà Lãnh đạo Tối cao mới để thay thế ông Ayatollah Ali Khamenei. Theo Reuters, một thành viên trong Hội đồng Chuyên gia Iran - cơ quan có nhiệm vụ bầu chọn lãnh đạo mới cho biết nước này sắp lựa chọn lãnh tụ tối cao mới để thay thế cố Giáo chủ Ali Khamenei.

"Lãnh tụ tối cao sẽ được xác định trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi đã gần đi đến kết luận, tuy nhiên tình hình trong nước đang trong trạng thái xung đột", ông Ahmad Khatami phát biểu trên truyền hình nhà nước.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố mọi lãnh đạo do Iran bổ nhiệm đều là mục tiêu rõ ràng cần loại bỏ. Đồng thời cho biết ông và Thủ tướng Israel đã chỉ thị cho IDF "chuẩn bị và hành động bằng mọi biện pháp cần thiết" để thực hiện nhiệm vụ này, coi đó là một phần trong mục tiêu của chiến dịch "Tiếng gầm của sư tử".