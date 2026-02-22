Huy động hơn 500 người tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu khách ở hồ Thác Bà

Khoảng 19h15 ngày 21/2, tại khu vực hồ Thác Bà, đoạn qua thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai xảy ra va chạm giữa hai phương tiện đường thủy khiến một tàu chở khách bị chìm.
Theo thông tin ban đầu, tàu khách mang biển kiểm soát YB0876H do ông Trần Anh Tuấn làm chủ, chở 23 người (kể cả lái tàu), di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Phương tiện còn hạn đăng kiểm, người điều khiển có giấy phép theo quy định.
Phương tiện còn lại mang biển kiểm soát YB0919, thuộc Công ty khoáng sản Marble Việt Nam, do ông Nguyễn Văn Thâm điều khiển, chở khoảng 515 tấn đá, hành trình từ xã Lục Yên về xã Yên Bình. Tàu có đăng ký, còn hạn đăng kiểm, lái tàu có giấy phép hợp lệ.
Khi đến địa phận thôn Làng Cạn, hai tàu xảy ra va chạm khiến tàu khách bị chìm, 6 người mất tích. Đến khoảng 6h ngày 22/2, lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân đầu tiên.
Sáng 22/2, tại khu vực xã Bảo Ái, công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích đang được triển khai khẩn trương.
Trên mặt hồ, nhiều phương tiện cứu hộ liên tục di chuyển, khoanh vùng khu vực nghi có nạn nhân.
Các tổ công tác chia thành nhiều mũi, phối hợp tìm kiếm trên mặt nước và dưới lòng hồ.
Cùng trong sáng 22/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm người mất tích.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ tìm kiếm, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ.
Hàng chục tàu, thuyền, ca nô được huy động tham gia tìm kiếm. Lực lượng chức năng duy trì hoạt động liên tục, vừa rà soát mặt nước, vừa tổ chức lặn tại các điểm được xác định có khả năng cao.
Hơn 500 người gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ cùng các đội tàu thuyền địa phương và lực lượng tăng cường từ các tỉnh bạn đã tham gia công tác cứu nạn.
Việc huy động lực lượng lớn nhằm bảo đảm tìm kiếm nhanh nhất các nạn nhân còn mất tích.
Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại đang tiếp tục được triển khai khẩn trương trên khu vực hồ Thác Bà.