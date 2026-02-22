Huy động hơn 500 người tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu khách ở hồ Thác Bà

Theo thông tin ban đầu, tàu khách mang biển kiểm soát YB0876H do ông Trần Anh Tuấn làm chủ, chở 23 người (kể cả lái tàu), di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Phương tiện còn hạn đăng kiểm, người điều khiển có giấy phép theo quy định.